Geddel retira imagens de Lula e Dilma da campanha eleitoral

SALVADOR (BA) – A declaração da presidenciável Dilma Roussef negando o apoio ao candidato ao governo da Bahia Geddel Vieira Lima (PMDB) fez com que o comando da campanha do peemedebista retirasse, na última quinta-feira, 23, as imagens de Dilma e Lula das peças publicitárias para TV, rádio e internet.



No pronunciamento, a petista ressaltou ainda que subiria apenas no palanque do governador e candidato a reeleição Jaques Wagner (PT). As afirmações de Dilma foram recebidas com estranheza pelos envolvidos na campanha de Geddel uma vez que a presidenciável havia assumido o compromisso de apoiar os dois candidatos – Geddel e Wagner – na corrida pelo Palácio de Ondina, em Salvador.



O candidato do PMDB considerou a declaração uma traição politica já que o duplo palanque na Bahia fazia parte do acordo para manter a aliança entre PT e PMDB.

Gráfico mostra desempenho dos candidatos nas redes sociais desde o começo da campanha on line:

