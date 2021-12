Geddel realiza caminhada e faz críticas ao governo petista

Rita Conrado, do A TARDE

Críticas ao governo do Estado e visitas realizadas pelo Ministério da Integração Nacional durante a sua gestão foram os pontos destacados na caminhada do candidato peemedebista ao governo baiano Geddel Vieira Lima nos bairros do Cabula e Tancredo Neves/Beiru, na terça-feira.



Ao lado do vice-governador, Edmundo Pereira (PMDB), candidato à reeleição, Geddel percorreu as principais ruas dos bairros, na companhia dos candidatos à Câmara Federal, o vereador Pedrinho Pepê( PMDB) e Benito Gama (PTB), assessores e correligionários, que usavam camisetas com os dizeres “Para chegar e resolver” e levavam bandeiras com o slogan “A Bahia tem pressa”, que destacavam o apoio à candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT).



Geddel adota postura arrojada e aposta nas queixas da população em relação à segurança e infraestrutura para tirar votos dos principais adversários, o ex-governador Paulo Souto (DEM) e o atual Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição.



Críticas - Durante a caminhada, o peemedebista atribuiu à falta de investimentos do poder público a inexistência de creches e escolas públicas nos bairros visitados, além da ausência de investimentos em segurança e serviços de saúde.



“As mães precisam de um lugar onde deixar os filhos para que possam trabalhar”, disse o ex-ministro, que reforçou as críticas ao atual governo.



“Depois de quatro anos, o Hospital Geral do Estado e o Hospital Roberto Santos continuam cheios ,com as enfermarias lotadas” As críticas de Geddel Vieira Lima ao governo petista foram ampliadas pela assessoria do candidato, que distribuiu releases à imprensa, justificando o interesse do candidato peemedebista em integrar órgãos da administração pública para resolver o que denomina de “caos na saúde pública”,prometendo um choque de gestão nessa área. “Mais urgente que construir novos hospitais é tornar eficientes os que já existem”, afirma Geddel.



A propaganda eleitoral do candidato do PMDB também não tem poupado críticas à propaganda institucional do governo Wagner, tema que vem sendo explorado pela oposição, dado ao volume de investimentos. “Ao invés da divulgação pessoal e personalista, a ênfase da propaganda institucional será a formação e informação à sociedade, tornando-se um instrumento consistente em favor da saúde pública”, garantiu o candidato.



"É preciso tornar eficientes os hospitais que já existem"





