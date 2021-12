Geddel provoca petistas pelas redes sociais

O peemedebista Geddel Vieira Lima, candidato à vaga no Senado, usou mais uma vez sua conta no Twitter para "cutucar" os adversários políticos. Nesta quinta-feira, 7, Geddel falou das publicidades dos petistas, alegando que os candidatos não usam a imagem do governador Jaques Wagner, insinuando uma possível rejeição.

Andando na rua vejo que o que os candidatos do PT estão fazendo com J Wagner é crueldade Estão renegando, ñ botam a foto dele ba propaganda - Geddel Vieira Lima (@geddel_) 7 agosto 2014

O governador e os principais candidatos de sua chapa não responderam as provocações nas redes sociais. Mas o grupo aliado do governo e Geddel já trocaram farpas pelo Twitter em outra ocasião. A situação começou depois que o vice-governador Otto Alencar (PSD) citou o peemedebista em um post ao falar lealdade e subserviência.

Wagner também "apimentou" do duelo pelas redes sociais e Geddel retrucou acusando Otto de bajular o PT.

