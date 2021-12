Geddel: "Ninguém tem coragem para unir PMDB à força"

O presidente do PMDB baiano, Geddel Vieira Lima, disse que ninguém no partido tem "coragem" de unificar a legenda na base da força. A declaração de Geddel é em resposta à defesa feita pelo presidente da sigla, Michel Temer, sobre a necessidade de centralizar a legenda.

"Não há tradição nem coragem para isso no partido. Concordo que se tenha que buscar a unidade permanentemente, mas conversando, convencendo. Com guerra civil interna, não", afirmou Geddel.

Vice-presidente da República, Temer prometeu na última semana, em entrevista à Folha de S. Paulo, "verticalizar" o PMDB após as eleições. A declaração ocorre em um momento de racha do partido: líderes da legenda, como é o caso de Geddel, apoiam a candidatura de Aécio Neves (PSDB), em detrimento da aliança nacional com Dilma Rousseff (PT).

O presidente do PMDB chegou a declarar que "quem não acompanha o partido não tem razão de ficar" e prometeu estabelecer, depois do segundo turno, punições para quem não seguir a linha acordada em convenção. Geddel duvida. "Não faz, não. Acho que o partido deve ser unificado, agora isso tem que ser construído", disse.



Disputa eleitoral

O presidente do PMDB baiano atribuiu ainda a fala do correligionário ao momento eleitoral. "É natural; o momento o obriga a esse tipo de posicionamento", afirmou Geddel.

O deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB) concorda com o irmão. Segundo ele, o discurso de Temer é apenas "retórica eleitoral" e uma resposta ao líder do PMDB na Câmara Federal, o deputado Eduardo Cunha. Também em entrevista à Folha, Cunha chegou a afirmar que metade dos congressistas do PMDB estão apoiando o presidenciável tucano.

Lúcio também fez uma provocação ao fato de Temer preferir um partido enxugado a uma sigla diversificada. "Você não vê um partido enxuto com vice-presidente. O PMDB tem a segunda maior bancada da Câmara por ter liberdade nos estados", disse.

