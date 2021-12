Geddel faz caminhada de meia hora em Fazenda Grande

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Sem fazer nenhum discurso e somente com uma parada, para comer um abará no meio da rua, o deputado federal Geddel Vieira Lima (PMDB) realizou no final da tarde de quarta uma rápida caminhada do final de linha da Fazenda Grande do Retiro até São Caetano, em pouco mais de meia hora. Mesmo tentando ser rápido para não atrapalhar o trânsito, as vias inevitavelmente engarrafaram.



Ao seu lado, estavam o candidato a vice, Edmundo Pereira (PMDB), o senador César Borges (PR) e a atração da caminhada, a vereadora Leo Kret (PR), candidata a deputada estadual, que arrancou gritos de quem assistia à caminhada.



Um pouco atrás vinha o presidente da Câmara de Vereadores, Alan Sanches (PMDB), que é também candidato à Assembleia Legislativa, e um séquito de seguidores vestidos de amarelo e empunhando bandeiras com os nomes dos candidatos da coligação, totalizando cerca de 100 pessoas.



Geddel sorriu e acenou para os transeuntes, sendo retribuído por quem assistia à caminhada da janela de casa.



Aqueles que, no entanto, estavam de carro ou de ônibus, presos no engarrafamento, não ficaram satisfeitos. Mal sorriam, apesar dos acenos do candidato. Uma mulher que passava em uma Kombi se espantou pela quantidade de gente na rua: “Quem foi que morreu aí?”, gritou.

No rádio - De volta à Salvador e em entrevista concedida à rádio Sociedade, nesta manhã de quinta, 22, o candidato da Coligação A Bahia Tem Pressa desafiou o seu principal adversário, o governador Jaques Wagner, a promover um debate no Palácio de Ondina, em respostas à negativa do governador em participar do debate da União dos Municípios da Bahia (UPB).

