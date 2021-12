Geddel e Souto concentram críticas ao governo na TV

Larissa Oliveira, do A TARDE On Line

No horário eleitoral desta sexta-feira, 20, os candidatos ao governo do Estado Geddel Vieira Lima (PMDB) e Paulo Souto (DEM) apontaram críticas na gestão de Jaques Wagner (PT). Geddel, que abriu o programa com Lula em um comício elogiando seu trabalho como ministro da Integração, apresentou uma série de estatísticas negativas, a exemplo do excesso de investimentos do governo em propaganda — que teriam sido superiores ao investimento em segurança pública. Novamente, Geddel foi apresentado enquanto político resoluto, que cumpre as promessas que faz.

A coligação liderada pelo PMDB também mudou um pouco a estratégia e, além de criticar o slogan da campanha petista, ressaltada pelo próprio presidente Lula — “Wagner faz na Bahia o que está sendo feito no Brasil” —, passou a dar mais ênfase aos problemas encontrados na gestão petista. Utilizando fantoches, a música com o refrão “Sai pra lá essa preguiça / Bota ela pra correr / Chega desse lero lero / Quero ver acontecer” fez críticas à violência.

Uma atriz abriu o programa de Paulo Souto (DEM), afirmou que o governo de Wagner foi incompetente e desleixado e que Souto é um político experiente. Em seguida, o próprio candidato apresentou sua biografia e depois foi mostrada uma espécia de fala povo nas ruas com pessoas tecendo elogios ao governadorável.

Ataque a César – Jaques Wagner (PT) apresentou programa muito semelhante ao anterior, com falas de Lula e uma mostra de ações positivas do governo, como os programas Água Para Todos e TOPA. O governador candidato à reeleição chegou a afirmar que arrumou a casa, organizou as finanças, mas que ainda tem muito trabalho pela frente.

Logo após o programa de César Borges, candidato ao Senado pelo PR, o PT mostrou um vídeo evidenciando o passado do senador. O vídeo, que procurou relembrar e criticar o passado de César, mostrou que ele, enquanto governador da Bahia, quis privatizar a Embasa, mas que agora, em levantamento da revista IstoéDinhheiro, a estatal ficou em segundo luhar no ranking das melhores empresas prestadoras de serviços públicos no país.

Os candidatos Sandro Santa Bárbara (PCB), Carlos Nascimento (PSTU), Marcos Mendes (PSOL) e Luiz Bassuma (PV) repetiram o primeiro programa.

