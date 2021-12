Geddel diz que violência na Bahia mata mais que guerra

O candidato ao Senado, Geddel Vieira Lima (PMDB), disse nesta quinta-feira, 7, que a violência causa mais vítimas na Bahia do que a guerra no Afeganistão, referindo-se a gestão do governador Jaques Wagner na área de segurança pública.

"As explosões de caixas eletrônicos viraram brincadeira. E o governador não tomou nenhuma atitude", falou ele, durante entrevista ao "Que Venha o Povo", da TV Aratu, em programação do projeto Vota Bahia, uma parceria com os grupos A TARDE e Metrópole.

Geddel condenou a comparação entre os governos de Wagner e Paulo Souto. "Nunca um governador passou oito anos consecutivos no governo. Esse é o primeiro. Não é legítimo comparar oito anos (seguidos) de um com quatro anos (na primeira gestão de Paulo Souto em 1995) e mais quatro (no segundo mandato em 2003)".

O peemedebista afirmou que deixou o governo petista porque achava que não estava bom. "O governo da Bahia não está bom, se achasse que estava, continuava aliado. Mas não vou perder minha capacidade de avaliar. Uso o passado para buscar ensinamentos que precisam ser repetidos e deleto os equívocos", contou, referindo-se a aliança com o prefeito ACM Neto, apesar da rixa com seu avô Antônio Carlos Magalhães.

Geddel ressaltou sua "bagagem política" e disse que sua experiência como deputado federal por cinco mandatos pode ajudar na tramitação no Congresso de "questões contemporâneas", como a redução da maioridade penal.

O peemedebista falou que é a favor do projeto por não concordar que "um jovem de 16 e 17 anos que pode votar e ter filhos, não possa ser responsabilizado quando comete crimes hediondos".

O candidato informou que pretende usar sua experiência para ajudar na aprovação do projeto, que ele considera que traz avanços importantes.



