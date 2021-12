Geddel diz que seu diferencial é ser um liderança nacional

O peemedebista Geddel Vieira Lima, que concorre a uma vaga no Senado, disse que os projetos dos candidatos ao Congresso são semelhantes, e que a diferença é a experiência de cada um.

"As coisas estão muito iguais. Os grandes temas contemporâneos já estão tramitando no Senado. A grande diferença é que, chegando lá, não preciso ser apresentado. Por estilo e por conhecer o Congresso, posso criar condições para que os debates sejam acelerados", disse ele, nesta segunda-feira, 11, durante entrevista à rádio Metrópole, em programação do projeto Vota Bahia, uma parceria com os grupos A TARDE e Aratu.

Geddel argumentou que sua atuação como deputado federal por cinco mandatos e como ministro da Integração Nacional fez dele uma liderança no Congresso.

O candidato destacou ainda que usar esse capital político para dar celerida a aprovação do Código Penal, do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 51, que trata da desmilitarização da Polícia Militar (PM), de um projeto que aborda a federalização da educação e outro que aborda a carreira nacional do médico do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alianças

O candidato afirmou que não ver incoerência em apoiar o ex-governador Paulo Souto (DEM), a quem ele já fez oposição. "Nunca estou preso a essa pseudocoerência. Não vou perder minha capacidade de avaliar. Em 2006, achei que (o governador Jaques) Wagner era importante para mudar a Bahia (que era governada pelo grupo liderado por Antônio Carlos Magalhães)", falou ele, afirmando que teve divergências administrativas com o petista, o que levou Geddel e seu partido a enfrentar Wagner na eleição de 2010.

"O povo deu a reeleição para Wagner, mas estou absolutamente convencido de que estava certo (de enfrentar o petista), por conta do jeito que a Bahia está. A segurança absolutamente ineficiente, a saúde é um chaga social e a educação com indicadores ruins. É muita promessa, lero-lero e pouca coisa saiu do papel", criticou.

Vota Bahia

O apresentador Mário Kertész, da Rádio Metrópole, segue com a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Nesta terça-feira, 12, ele conversa com Hamilton Assis (PSOL), a partir das 8h, e, execepcionalmente, com Otto Alencar (PSD), ao meio dia. Na quarta, 13, às 8h, a conversa de Mário será com Eliana Calmon (PSB).

Na próxima semana, o radialista entrevista os postulantes ao governo estadual. A primeira conversa será na segunda, 18, com Marcos Mendes (PSOL), seguido de Paulo Souto (DEM), Rui Costa (PT) e Lídice da Mata (PSB).

Em setembro, o grupo A TARDE vai sabatinar os candidatos ao Estado, iniciando no dia 1º de setembro com Paulo Souto, seguido de Lídice da Mata (8 de setembro), Marcos Mendes (15 de setembro) e Rui Costa (22 de setembro).

Eles também serão novamente entrevistados na Rádio Metrópole entre 9 e 12 de setembro e vão participar de debates promovidos pela TV Aratu.

