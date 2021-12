Geddel diz que é candidato e ponto final

A confirmação de que o ex-governador Paulo Souto (DEM) decidiu disputar o governo da Bahia, conforme asseguraram o presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia (RN), e o secretário de Transporte de Salvador, José Carlos Aleluia (DEM), não significa que a oposição superou o impasse em torno do nome que vai encabeçar a chapa majoritária.



Na quinta-feira,6, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) disse que se mantém "candidatíssimo". Geddel, que havia declarado que abriria mão da disputa se Souto aceitasse a candidatura, foi claro: "Não tenho nada a acrescentar ao que venho dizendo ao longo dos últimos seis meses. Minha candidatura está posta. Não há novidade".



A insistência de Geddel em manter o nome na disputa seria uma reação, segundo se comenta nos bastidores, ao fato de Paulo Souto ter desistido, semana passada, de concorrer ao quarto mandato de governador e depois voltar atrás, quando o nome de Geddel já teria sido confirmado.



Indagado sobre o episódio, o ex-ministro disse que nada tinha a declarar . "Esse assunto (construção da chapa) tem coordenação que tem habilidade para construir a nossa unidade", assinalou Geddel, referindo-se ao prefeito ACM Neto, principal liderança do DEM na Bahia.



O peemedebista, que nas pesquisas de consumo interno do DEM é o segundo colocado atrás de Souto, disse ter apreço pelo ex-governador e respeito pela contribuição que ele deu à Bahia.



Geddel encerrou a conversa com um "vamos estar juntos", sem dar pistas, contudo, se fará parte da chapa das oposições, como candidato a vice ou senador, caso o seu nome não seja o escolhido.



Afunilando



Anunciado como "eterno governador" pelo prefeito ACM Neto, durante a inauguração do Plano Inclinado, na quarta-feira, o ex-governador Paulo Souto, limitou-se a dizer, ontem, que os partidos que apresentaram suas pré-candidaturas - DEM, PMDB e PSDB - estavam "afunilando" para uma decisão.



"Esse processo ainda está em andamento, com a participação dos partidos da aliança e sob a coordenação de ACM Neto", disse Souto.



Pré-candidato ao governo do PSDB, João Gualberto lembrou que ele e Geddel afirmaram que abririam mão de disputar se Souto fosse o escolhido. "Paulo está em melhor condição de ganhar. O PSDB espera fazer parte da chapa e temos certeza de que o PMDB estará nela", disse ele.

