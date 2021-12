Geddel diz que Dilma trata PMDB com "crueldade"

O secretário nacional do PMDB, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, acusa a presidente Dilma Rousseff de tratar o partido com "crueldade". "O partido não tem nada, é tratado pela presidente da República com requintes de crueldade, é apresentado como fisiológico e se mantém no governo. Ficar com Dilma por quê? Só pelo Lepo Lepo? Na prática, é o que está acontecendo", disse para o Blog do Josias em referência a música do Psirico.

Geddel, que disputa a vaga de cabeça de chapa da oposição na sucessão do governo do estado que vai disputar com os candidatos do PT, também defende o rompimento "imediato" do PMDB com a presidente. "É hora de sair, de entregar ministérios, não de pedir mais. Isso nos arrebenta, acaba com a nossa imagem".

Ele ainda cita o vice-presidente Michel Temer (PMDB). "Vice-presidência da República não é projeto, é circunstância. Um partido pode, circunstancialmente, fazer alianças. Mas é natural que evolua. Temos eleições de quatro em quatro anos justamente para permitir repactuações políticas. Vale para os eleitores e também para os partidos".

