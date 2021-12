Geddel desafia Temer e critica estilo da presidente Dilma

Enquanto o vice-presidente Michel Temer (PMDB) e candidato à reeleição na chapa de Dilma Rousseff (PT) percorre o país em busca de apoios à presidente, o ex-ministro da Integração Nacional e candidato ao Senado pela Bahia, Geddel Vieira Lima (PMDB), diz que o governo de Dilma "não é bom" e faz críticas "ao estilo voluntarista" de governar da petista.

Para Geddel, que integra a executiva nacional do PMDB por indicação de Temer, a questão do gerenciamento tem se refletivo negativamente no andamento de importantes obras no País e, também, na economia.

Na avaliação do peemedebista, a presidente Dilma não conseguiu aprender com o seu mentor político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma lição importante para quem está à frente da Presidência da República: "ser capaz de criar consensos e administrar dissensos".

"Há uma intervenção em absolutamente tudo. Ela (Dilma) não delega funções aos subordinados. Quer ser a ministra da economia, a ministra da saúde, a presidente da Caixa Econômica Federal", criticou Geddel.

Por indicação do PMDB, Geddel ocupou, até dezembro de 2013, o cargo de vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa. Foi exonerado pela presidente após cobrar, no seu perfil no Twitter, uma resposta à carta enviada por ele três meses antes, pedindo a sua demissão do cargo.

"O governo Dilma não é bom e tive que pedir pra sair até pelo Twitter, porque minha carta de demissão foi empurrada com a barriga", comentou Geddel.

Transposição

O ex-ministro foi o primeiro candidato às eleições de outubro a ser entrevistado, nesta segunda-feira, 11, pelo radialista Mário Kertész, da Rádio Metrópole, dentro do projeto Vota Bahia - uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole.

Geddel, que na eleição de 2010 disputou o governo da Bahia contra o governador petista Jaques Wagner, que tenta fazer de Rui Costa (PT) seu sucessor, aliou-se ao DEM e vai disputar o Senado na chapa do ex-governador Paulo Souto (DEM), que na Bahia dará palanque ao presidenciável tucano, Aécio Neves.

Para o ex-ministro, que se assume como "um dissidente" dentro do PMDB, o perfil "centralizador" de Dilma Rousseff tem comprometido o andamento de obras importantes, como a Transposição do Rio São Francisco.

Iniciado em 2007, o projeto da transposição previa levar água a 12 milhões de nordestinos em 2010, mas o governo jogou a conclusão das obras para 2015. O custo inicial de R$ 4,8 bilhões, foi reestimado para R$ 8 bilhões.

"Tenho absoluta certeza que houve uma quebra no ritmo das obras após minha saída do ministério, que atribuo ao modo de gerenciar da presidente", declarou Geddel. "Quando eu ainda estava lá as obras estavam em dia, com relatório elogiado pelo Tribunal de Contas da União, tirando a obra do papel", disse, referindo-se à época em que era ministro da Integração Nacional, no governo Lula.

Na avaliação do candidato, os prejuízos também são visíveis na economia: "O que a gente está vendo são conquistas importantes, que existiram no passado, irem embora: inflação em processo de alta, o desemprego voltando a surgir e obras que não saem do papel. É o País entrando em clima de desesperança, o que é muito ruim".

Ainda que de forma indireta, o ex-ministro criticou o PMDB, ao condenar o loteamentos de cargos. "No Senado não precisa ter tantos arranjos. Se eu poder dar uma contribuição, é não permitir que a tribunas abrigue o silêncio das casas abandonadas", disse Geddel, que, caso seja eleito, pretende "fazer muito barulho" para defender os interesses da Bahia.

adblock ativo