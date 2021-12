Geddel afirma não se arrepender de apoio ao prefeito João Henrique

Geddel Vieira Lima (PMDB) disse que não se arrepende do apoio dado à candidatura do prefeito João Henrique em sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), nesta quarta-feira, 8. “Não me arrependo de nada na minha vida”, disse o candidato, que ainda defendeu a decisão judicial que culminou na demolição das barracas de praia da orla de Salvador.

“A notícia é o que há de mais perecível. Os jornais defenderam a desfavelização das barracas de praia. Agora é preciso cobrar agilidade na solução para os barraqueiros”, argumentou. O candidato do PMDB teceu diversas críticas ao governo de Jaques Wagner (PT) durante a sabatina, como em relação ao judiciário baiano, no planejamento na área de esportes e na segurança pública. “A crítica virou sinônimo de ataque. É uma absoluta incoerência. Eu acredito na crítica responsável, objetiva”.

O peemedebista também procurou minimizar os resultados das pesquisas de intenção de voto, que o colocam em terceiro lugar, e lembrou a virada de Wagner no ano de 2006. “Eu acho que há um movimento silencioso que vai se pronunciar na última semana”, disse, acrescentando que, caso não seja eleito, militará na vida pública de outras formas.



adblock ativo