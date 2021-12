Gabrielli evita comentar caso Petrobras em ato pró-Dilma

O ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli se negou a comentar na terça-feira, 21, a declaração da presidente Dilma Rousseff, que reconheceu na última semana a existência de desvios na estatal. O petista disse ainda que só deve explicações ao Tribunal de Contas da União.



"Eu não vou comentar sobre a Petrobras, meu amigo. Estou respondendo ao Tribunal de Contas sobre uma tomada de contas especial. E isso é nos autos", afirmou Gabrielli, atualmente secretário de Planejamento do governo da Bahia.



Sobre as denúncias relativas à Petrobras, Gabrielli declarou apenas que não há nenhuma acusação de corrupção contra si. "A acusação é sobre a [compra da] refinaria de Pasadena; o tribunal acha que a decisão está equivocada. Eu não tenho nenhuma acusação de corrupção contra mim", disse.



Preso pela Operação Lava Jato, o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa revelou, em depoimento à Justiça, suposto esquema de pagamento de propina envolvendo contratos de empreiteiras com a petrolífera. Segundo Costa, 3% do valor dos contratos iam para propina, distribuídos entre PT, PP e PMDB.



Ato



Artistas, professores, profissionais liberais e políticos que apoiam Dilma caminharam do Campo Grande até o ginásio do Sindicato dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos. Um dos organizadores do ato foi o militante Walter Takemoto, do Movimento Passe Livre. "O objetivo foi reunir pessoas não vinculadas aos partidos que apoiam Dilma, mas preocupadas com o futuro do país", disse Walter, que voltou a se filiar ao PT recentemente. O cineasta Edgard Navarro votou em Marina Silva (PSB) no primeiro turno, mas disse que se decepcionou com o apoio dela a Aécio Neves (PSDB) no segundo turno. "O Brasil se polarizou entre capitalismo e um capitalismo consciente, de mentalidade socialista", disse. Para ele, Dilma "tem uma dignidade muito grande e não se pode imputar a ela os crimes imputados ao PT".



Para justificar seu voto, o cantor Zelito Miranda afirmou que não fez "análises econômicas". "O Brasil teve muitas conquistas ao longo desses anos", disse. Não sobraram ataques a Aécio entre os presentes. "Homem que bate em mulher pode governar esta nação?", perguntou um homem no carro de som.



A servidora Tânia Araújo, da Ufba, comparava Aécio a Collor, atual aliado do PT. "Collor era mais anticomunista, que não é fascista necessariamente. Aécio é fascista. Ele tem planos de limpeza", dizia, sem especificar a que se referia.

