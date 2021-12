Fundador da Natura diz que segue Marina e apoia Aécio

Vice de Marina Silva (PSB) na campanha presidencial de 2010, o empresário Guilherme Leal, fundador da Natura, disse seguir a postura da ex-ministra e apoiar a candidatura de Aécio Neves (PSDB) no segundo turno das eleições deste ano.

"Neste momento, a alternância de poder é muito importante para o País", disse o empresário, que declara ter votado tanto em Fernando Henrique Cardoso (PSDB) como em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O voto em 2010, na disputa de Dilma Rousseff (PT) contra José Serra (PSDB), Leal prefere manter em sigilo.

Em conversa com jornalistas, no primeiro evento formal de Aécio com Marina após a oficialização do apoio, Leal elogiou o acordo de pontos programáticos entre os dois. "Foi muito positivo o reforço dos compromissos sociais e ambientais. Acho que eles se reforçaram com esses novos compromissos do Aécio, mas que são coerentes com a sua plataforma", opinou.

