Funcionário que divulgou pesquisa falsa pode ser multado

O coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza da Bahia (Sedes), Apio Vinagre, que divulgou na manhã desta quinta-feira, 18, o suposto resultado de uma pesquisa de intenção de votos da Babesp pode pegar multa de 50 mil a 100 mil UFIR.

Após a repercussão da postagem na imprensa local, Vinagre apagou a postagem e disse que cometeu um erro. "Foi um equívoco, um colega mandou no Whatsapp e não chequei a fonte", explicou, acrescentando que assim que percebeu o erro, apagou a publicação, que chegou a ficar 4 horas no ar.

Na postagem, Apio fala que o resultado "acabou de sair do forno" e usa as hashtags "#VamoQueVamo com #RuiGovernador" e "#PrimeiroTurno".

Os dados da pesquisa Babesp, instituto que é tido como vinculado ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo, não saíram oficialmente do instituto. De acordo com registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os pesquisadores contratados pela Babesp ainda estão ouvindo os eleitores. As entrevistas devem ser finalizadas apenas neste domingo, 21.

Segundo o Procurador Regional Eleitoral, Ruy Mello, é preciso analisar o caso com mais detalhes, mas em tese, é aplicável a lei 9.504/97, art. 33, paragrafo 3, que diz "A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a multa".

Ainda de acordo com Mello, o caso vai ser investigado pela Procuradoria Regional Eleitoral.

adblock ativo