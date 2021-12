Flávio Bolsonaro é contestado pelo TRE-MG após divulgação de vídeo de fraude em urna

Após denúncia de Flávio Bolsonaro sobre um suposto vídeo de fraude em urna, o Tribunal Regional Estadual (TRE-MG) divulgou que o vídeo se trata de uma montagem.

O vídeo mostra um eleitor apertando a tecla '1' e logo após, aparece a foto do candidato à Presidência, Fernando Haddad e a sua vice, Manuela D'Ávila, sugerindo que a urna estivesse fraudada para favorecer o candidato.

Um perito do TRE-MG demonstrou através de um programa de edição de imagens como foi feita a montagem. Segundo o perito, no vídeo "Há dois barulhos de cliques [do teclado]. Nesse momento, quando a pessoa está digitando, a imagem não mostra o teclado por completo, sugerindo que uma segunda pessoa tenha feito esse segundo clique", explicou.

Clique aqui para conferir o vídeo.

Em sua rede social, o filho do candidato Jair Bolsonaro, agradeceu ao TRE pela investigação do vídeo. "Agradeço ao @TSEjusbr pelo retorno da minha denúncia. Como cidadão exijo o esclarecimento de qualquer fato encaminhado pelos eleitores. Se houvesse o voto impresso nada disso estaria acontecendo. Obrigado!"

