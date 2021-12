Filha do traficante Fernandinho Beira-Mar assume vaga de vereadora no RJ

A dentista Fernanda Costa (MDB-RJ), filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, assumiu, nesta segunda-feira, 4, uma vaga de vereadora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Primeira suplente do partido, ela ocupará o posto após o prefeito Washington Reis, também do MDB, ter nomeado um dos membros da bancada como secretário.

Segundo informações do UOL, com 3.999 votos, Fernanda foi a oitava vereadora mais votada do MDB no município, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Ela assumirá o mandato na vaga que era de Sandro Lelis, ex-presidente da Câmara Municipal e agora secretário de Serviços Públicos.

Esta foi a segunda eleição de Fernanda, que disputou o mesmo cargo em 2016. Seu pai, Fernandinho Beira-Mar é considerado um dos maiores traficantes de drogas do país, sendo um dos principais líderes do CV (Comando Vermelho), maior facção de tráfico do Rio.

Foragido da Justiça brasileira desde 1997, quando fugiu da prisão, Fernandinho foi capturado em 2001 na Colômbia e segue preso na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS). Juntas, as penas por crimes como tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e homicídios, somam quase 320 anos de prisão.

