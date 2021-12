Filha de Roberto Jefferson é detida por crime eleitoral

A deputada federal eleita Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha do ex-deputado Roberto Jefferson, delator do caso do mensalão em 2005, foi detida por crime eleitoral na manhã deste domingo, 26.

Ela foi levada para a 15ª Delegacia de Polícia (DP), na Gávea, zona sul do Rio. Cristiane estava com um grupo detido por fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) e acusado de fazer propaganda boca de urna.

No boletim divulgado pouco após o meio-dia, a diretora-geral do TRE-RJ, Adriana Brandão, confirmou que um "candidato eleito" estava entre as 78 pessoas detidas no Estado do Rio durante a manhã.

