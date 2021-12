Feira reivindica ser região metropolitana

Em 16 de junho de 1876, a Lei Provincial 1.320 instituiu a criação da Comercial Cidade de Feira de Sant'anna. Com o passar do tempo, o comércio deixou de fazer parte do nome da cidade, permanecendo entretanto como vocação. A cidade fica no meio de entroncamentos rodoviários que ligam norte e sul, leste e oeste da Bahia. Portal do Sertão é o nome do território e explica muito do que é a região que abriga Feira de Santana e outras 16 cidades.

Já faz algum tempo que Feira de Santana busca se congregar com os municípios circunvizinhos a fim de formar a Região Metropolitana de Feira de Santana, a RMFS. A ideia seria que as cidades passassem a planejar juntas o crescimento das mesmas. Em aspectos práticos, a mudança pode representar um aumento nos repasses para os municípios que fizerem parte da região metropolitana.

Destinos para os recursos é o que não faltam. Assim como acontece com a capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador, Feira de Santana funciona como um grande polo de serviços. Atrai gente de perto e de longe. É comum que ambulâncias com pacientes a caminho de Salvador parem em Feira e tentem atendimento lá. O trânsito congestionado é outro exemplo de problema tipicamente metropolitano.



A distância de 107 quilômetros de Salvador e a condição de entroncamento oferecem um potencial natural para a operação logística rodoviária.

Para otimizar esta condição, existe uma cobrança pela criação da terceira faixa de trânsito na BR-324, entre Feira e Salvador. Um outro pedido bastante forte na região é para que se crie um aeroporto de cargas.



A população total do território já ultrapassa 900 mil pessoas, com uma participação de 5% na composição do total de riquezas do Estado.



Além do comércio e da presença de diversas indústrias, a agropecuária tem destaque com gado, frangos, coelhos e codornas. A presença de culturas ligadas à subsistência, como o amendoim, batata-doce, castanha de caju, feijão, fumo e mandioca, também é bastante forte.



