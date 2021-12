Feira: Ibope aponta liderança do DEM e crescimento do PT

Diferente de Salvador, onde a pesquisa Ibope aponta inversão de liderança, o resultado da aferição em Feira de Santana (segunda maior cidade da Bahia, com mais de 550 mil habitantes) ainda indica vitória em primeiro turno do ex-prefeito da cidade, José Ronaldo (DEM). De acordo com aferição divulgada pela TV Subaé (afiliada da TV Bahia/Rede Globo), na última quinta-feira, 27, o candidato democrata aparece com 63% das intenções de voto, enquanto Zé Neto (PT) desponta com 16%.

Apesar da ampla vantagem democrata, a pesquisa aponta grandes variações percentuais para ambos os candidatos. Em relação à última pesquisa, divulgada em agosto, José Ronaldo sofreu uma queda de 13 pontos e Zé Neto variou, positivamente, oito.

O atual prefeito de Feira de Santana, Tarcízio Pimenta (PDT), também variou positivamente, deixando os 3% em agosto e alcançando os 8% em setembro. Já Jhonatas Monteiro (Psol), que tinha 1% das intenções de voto, aparece agora com 3%.

A aferição também aponta variação entre os votos brancos e nulos, que passaram de 5% para 4%, e dos indecisos, que passaram de 7% para 6%.

O Ibope entrevistou 504 eleitores, entre os dias 24 e 25 de setembro, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo 00234/2012. A margem de erros da pesquisa é de quatro pontos percentuais (para mais ou para menos).

