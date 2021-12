Federações apontam os gargalos para produção

Se por um lado o ex-governador Paulo Souto (DEM) criticou a falta de investimentos do governo do estado para dinamizar a economia, o candidato Rui Costa (PT) defendeu as ações da gestão Jaques Wagner na quinta-feira, 31, durante encontro com representantes de setores produtivos .



"Precisamos recuperar as condições de competitividade da Bahia. O último ranking publicado por organismos internacionais mostrou uma queda brutal do índice de competitividade do estado", afirmou Souto. O candidato do DEM atacou ainda as dificuldades de infraestrutura e logística, pontos-chave citados pelas federações da Indústria (Fieb), da Agricultura (Faeb) e do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), organizadoras do encontro.



Candidato da base aliada de Wagner, Rui rebateu a crítica em tom incisivo. "Se alguma diminuição (da competitividade) houve talvez tenha sido falta de grandes projetos herdados ou de ações de infraestrutura não realizadas no período em que ele foi governador", apontou o petista. "Nós sentimos os efeitos da ausência de investimentos no período dele e eu não conheço nenhuma grande ação ou projeto de infraestrutura no governo dele", completou.



Apesar das críticas mútuas, os candidatos delimitaram propostas a serem implementadas caso sejam eleitos. "Fica inviável pensar em desenvolvimento regional a partir de incentivos fiscais, então esse desenvolvimento regional tem que ter lastro e base num fundo nacional de desenvolvimento regional", sugeriu Rui, se apresentando como um interlocutor junto ao governo federal e outros governadores caso vença o pleito em outubro.



Souto, por sua vez, propôs a manutenção do diálogo entre governo e federações para atrair investimentos. "Eu me comprometi aqui a maximizar esse diálogo, propondo a criação, com as três federações, de uma agência de promoção de investimentos para a Bahia, na qual o estado tivesse uma determinada participação. Vamos estudar o modelo de governança para uma agência desse tipo, porque eu acho que é muito importante", defendeu.



Educação



Sem entrar no mérito do debate dos adversários, a candidata Lídice da Mata (PSB) concentrou sua apresentação no desenvolvimento social do estado tendo a "educação como motor".



A socialista citou ainda a integração de áreas e territórios de desenvolvimento. Para Lídice, é preciso desenvolver "uma centralidade de planejamento para o desenvolvimento do semiárido baiano". "A pauta das federações propõe medidas muito semelhantes na direção do seu desenvolvimento", avaliou Lídice da Mata.



"Nós estamos passando a pior fase de todos os setores", resumiu Gilberto Farias, presidente da Fieb. Postura semelhante foi adotada pelos dirigentes da Faeb, João Martins, e da Fecomércio-BA, Carlos Andrade, que entregaram um resumo das demandas aos candidatos.

