Fecomércio e A TARDE promovem sabatinas com prefeituráveis

Em mais uma iniciativa para exercer o papel de bem informar o seu leitor e de ser um canal democrático para debater os problemas da cidade e divulgar as proposta de governo dos prefeituráveis, a Fecomércio-BA (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia) e o Grupo A TARDE vão promover a série "Café da Manhã com os Candidatos a Prefeito de Salvador".

A parceria Fecomércio/A TARDE foi formalizada, nesta terça, 21, na sede da federação, na avenida Tancredo Neves, pelo presidente da entidade, Carlos Fernando Amaral, pela assessora jurídica do Grupo A TARDE, Ana Paula Morais, representando o gerente administrativo Máximo Soares da Cruz Filho, e por assessores dos seis candidatos a prefeito da capital.

A série Café da Manhã será mediada pela jornalista Ticiana Villas Boas e transmitida ao vivo pela TV A TARDE, no seu portal. Jornalistas da editoria de Política/Eleições terão direito de fazer duas perguntas a cada candidato, assim como integrantes da plateia e internautas.

O encontro com os candidatos ocorrerá em três dias distintos: 30/08 participarão Mário Kertész (PMDB) e Márcio Marinho (PRB); 12/09, Nelson Pelegrino (PT) e Hamilton Assis (PSOL); e 13/09, ACM Neto (DEM) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB).

O primeiro candidato de cada evento será entrevistado das 8h15 às 9h15, no modelo de café da manhã, e o segundo candidato das 9h30 às 10h30, no modelo coffee break.

O evento também será aberto à cobertura de outros veículos de comunicação, desde que se comprometam, por escrito, a citar que é uma promoção da Fecomércio-BA em parceria com o Grupo A TARDE.

Sem partidarismo - O presidente da Fecomércio-Ba, Carlos Fernando Amaral, destacou como sendo "valiosa e prestigosa" a colaboração de A TARDE na iniciativa de dar, a todos os candidatos, a oportunidade de apresentarem seus programas de governo. "A Federação não tem, por força institucional, partidarismo ou candidato de preferência. O que nos deixa mais à vontade para receber a todos com a maior isenção", frisou Amaral.

O secretário de redação e editor-chefe interino de A TARDE, jornalista Paulo Oliveira, considera que a parceria Fecomércio/A TARDE já é vitoriosa por reunir duas instituições importantes na Bahia e que desejam que o melhor candidato seja eleito para governar Salvador.

"Historicamente A TARDE sabatina os candidatos e nossa expectativa, agora, é que, nesse encontro eles tragam propostas factíveis de serem executadas, não sonhos ou coisas mirabolantes", argumentou Oliveira.

Os assessores de campanha dos candidatos destacaram a importância do evento. Observaram que, além das televisões, é importante que a imprensa escrita e entidades como a Fecomércio promovam este tipo de evento para que a população obtenha mais informações acerca dos planos de governo.

