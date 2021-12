Familiares de Campos vestem frase: "não vamos desistir"

O avião com os restos mortais de Eduardo Campos e assessores pousou no aeroporto de Recife (PE), às 23h05. A viúva Renata e os cinco filhos estavam na Base Aérea, que recebeu o avião da FAB, vindo de São Paulo. O cortejo do candidato a presidente pelo PSB, Eduardo Campos, ocorreu nesta madrugada.

A família de Campos chamou a população do Estado por anúncios na TV aberta, nas rádios e em carros de som para o velório e também para o enterro, às 17h, que será no Cemitério Santo Amaro.

Familiares, amigos e correligionários do ex-governador morto vestem camisetas amarelas (cor do PSB) com uma das frases que ele gostava de repetir: "Não vamos desistir do Brasil".

A candidata à vice-presidente, Marina Silva, acompanha o velório ao lado da família de Campos. Os filhos de Campos participam de todo o ritual. Uma multidão se aglomera na praça desde a madrugada para ver o caixão do ex-governador.



