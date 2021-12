Faltam propostas consistentes para o setor cultural baiano

Embora tenham direcionado as suas críticas à falta de uma política cultural do atual governo, os adversários do governador Jaques Wagner na disputa ao governo estadual também não apresentaram propostas concretas para o setor. Os candidatos ao governo estadual, que participaram de debate promovido pelo Grupo A TARDE na Faculdade D. Pedro II, na segunda-feira (2), mostraram projetos bastante genéricos para a área, tendo como base a consulta ao meio cultural – artistas e produtores – e o aumento no volume de investimentos.



“Não dá para tirar recursos da Saúde ou da Educação, que também estão o caos”, assinalou o candidato do PV, Luiz Bassuma, que defende a aplicação da margem mínima de 1% do orçamento do Estado na cultura. “Atualmente, a média dos timos oito anos chega a 0,71%”, afirmou o pevista, numa crítica aos governos Souto e Wagner.



Mas o historiador Ubiratan Castro, que representou o projeto do PT, garantiu a continuidade da politica adotada pelo atual governo. “Cesteiro que faz um cesto, com cipó e tempo, faz um cento”, disse Castro, revelando que iniciativas de financiamento e distribuição de cultura serão aprofundadas.



Além de Wagner, que tem um projeto em curso, foi o candidato Paulo Souto que mostrou ter proposta definida para o setor, elaborada sob a coordenação do professor e produtor teatral Sérgio Sobreira, que representou o democrata no evento. O projeto defende o mapeamento da cultura e da sua cadeia produtiva, além da retomada das parcerias com a iniciativa privada. “O fomento não se limitará a editais”, disse Sobreira.



Participantes - O seminário teve a participação dos candidatos Luiz Bassuma (PV) e Marcos Mendes (PSOL). Os demais candidatos foram representados pelo historiador Ubiratan Castro (Jaques Wagner (PT), Sérgio Sobreira (Paulo Souto (DEM) e pelo vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito (Geddel Vieira Lima (PMDB). O candidato do PCB, Sérgio Santa Bárbara, embora presente, não participou do debate, já que o partido não atende à exigência de ter representação na bancada federal.



Ataques - Os candidatos souberam aproveitar o tempo disponível – maior, na maioria dos casos, do que terão na tevê,no horário eleitoral gratuito – para, além de lançar propostas, provocar os adversários.



“Sob o pretexto de interiorizar a cultura, o governo do Estadorelegouaodesprezoos artistas e produtores culturais de Salvador”, assinalou Sobreira, criticando o “dirigismo político” do governo Wagner. “Não há debate, o governo decide o que é bom e o que não é”, disse.



Luiz Bassuma (PV) apostou nas críticas àmá aplicação de recursos e na falta de investimentos, apontando ainda a falta de estímulo às iniciativas populares e o desperdício de oportunidades na geração de emprego e renda. “É inadmissível que as fitinhas de Senhor do Bonfim sejam fabricadas em São Paulo”, exemplificou Bassuma.



Ao criticar o excesso de leis que normatizam a produção cultural, o vice-prefeito Edvaldo Brito acabou por atingir o governo Lula, de cuja base participa o partido do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB). Brito criticou a falta de diversificação às formas de fomento, restritas a editaisefundosdecultura.“O volume de normas disciplinadoras dificulta as manifestações culturais. Deixem o povo criar, sem pensar em notas fiscais”, disse Brito.



O candidato do PSOL, Marcos Mendes, também criticou a política cultural dos governos federal e estadual. “Em 2008, incentivos fiscais da ordem de R$ 310 milhões às grandes empresas impediram a arrecadação R$ 1 bilhão para o governo”, comparou

>> Confira as propostas de cada candidato:

Luiz Bassuma (PV):

Luiz Bassuma, defendeu a fiscalização dos recursos públicos destinados à cultura e a ampliação do volume de investimentos para o setor. Bassuma também ressaltou a atuação dos conselhos municipais e necessidade de democratização da cultura, especialmente para regiões mais desfavorecidas do Estado, com foco na juventude. A geração de emprego e renda e a valorização de todas as expressões artísticas foram ressaltadas pelo candidato do PV.

Marcão (PSOL):

Marcos Mendes defende o fim dos incentivos fiscais às grandes empresas que financiam a cultura, sob a alegação de que a arrecadação de tributos garante maior volume de recursos para aplicação no setor, além do retorno dos investimentos para a sociedade. Mendes propõe a instalação de centros culturais nos municípios baianos, viabilizando as discussões regionais; a destinação de 2% do orçamento do Estado; democratização da cultura e das produções acadêmicas.

Paulo Souto (DEM):

Projeto do candidato Paulo Souto (DEM), representadopelo professor e produtor teatral Sérgio Sobreira, prevê o reconhecimento da diversidade cultural e mapeamento da cadeia produtiva; diversidade dos meios de fomento; priorização da discussão com o meio cultural – artistas, produtores e animadores; retomada das parcerias com a iniciativa privada; atenção aos artistas que não contam com o abrigo do Estado e a garantia do protagonismo da Bahia no processo cultural do País.

Jaques Wagner (PT):

Representado pelo historiador Ubiratan Castro, o governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, quer aprofundar a política atual, que prevê a distribuição massiva da cultura por todo o Estado, financiamento de projetos e formação de novos produtos e captação de recursos públicos federais e da iniciativa privada. Segundo Castro, no governo Wagner, a Bahia conta com 1,2 mil projetos financiados, 260 novos pontos de leitura e bibliotecas em 390 dos 417 municípios baianos.

Geddel Vieira Lima (PMDB):

O vice-prefeito Edvaldo Brito (PTB), que apresentou as propostasdocandidatoGeddel Vieira Lima (PMDB), criticou o assistencialismo e o excesso de leis que regeriam a produção cultural. Segundo Brito, é necessário o estabelecimento de políticas de Estado para a cultura, imunes às mudanças de governo. Brito defende o monitoramento, masdefende o estímulo à liberdade artística, ressaltando que a atribuição do Estado é apenas fomentar e buscar parcerias para realização de projetos.

