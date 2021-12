Faltam propostas consistentes para o setor cultural baiano

Rita Conrado, do A TARDE

>>Assista vídeo do primeiro seminário

>>Confira a programação do ciclo de debates "Seu Voto Amanhã"

Embora tenham direcionado as suas críticas à falta de uma política cultural do atual governo, os adversários do governador Jaques Wagner na disputa ao governo estadual também não apresentaram propostas concretas para o setor. Os candidatos ao governo estadual, que participaram de debate promovido pelo Grupo A TARDE na Faculdade D. Pedro II, na segunda-feira (2), mostraram projetos bastante genéricos para a área, tendo como base a consulta ao meio cultural – artistas e produtores – e o aumento no volume de investimentos.



“Não dá para tirar recursos da Saúde ou da Educação, que também estão o caos”, assinalou o candidato do PV, Luiz Bassuma, que defende a aplicação da margem mínima de 1% do orçamento do Estado na cultura. “Atualmente, a média dos últimos oito anos chega a 0,71%”, afirmou o pevista, numa crítica aos governos Souto e Wagner.



Mas o historiador Ubiratan Castro, que representou o projeto do PT, garantiu a continuidade da politica adotada pelo atual governo. “Cesteiro que faz um cesto, com cipó e tempo, faz um cento”, disse Castro, revelando que iniciativas de financiamento e distribuição de cultura serão aprofundadas.



Além de Wagner, que tem um projeto em curso, foi o candidato Paulo Souto que mostrou ter proposta definida para o setor, elaborada sob a coordenação do professor e produtor teatral Sérgio Sobreira, que representou o democrata no evento. O projeto defende o mapeamento da cultura e da sua cadeia produtiva, além da retomada das parcerias com a iniciativa privada. “O fomento não se limitará a editais”, disse Sobreira.

adblock ativo