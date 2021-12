Faltam matadouro e estrutura para pasteurização em Jacobina

Donaldson Gomes, do A TARDE

A despeito da importância da pecuária, não existe na cidade um matadouro para abater o gado de corte, nem estrutura para pasteurizar o leite das 35 mil vacas leiteiras da microrregião, que corresponde a 4% do total na Bahia.



“A Alimba chegou a adquirir mais de 50 mil litros por dia, mas acabamos ficando para trás”, comenta o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacobina, Roberto Jacobina. O atraso se deve a dificuldades para atender exigências sanitárias, como o fim da comercialização do produto in natura.



Jailton Alves de Souza, 43 anos de idade, 22 como leiteiro, criou os quatro filhos graças ao leite. Em todo esse tempo, a forma de comercialização mudou muito pouco.



Nocaso dele, são300litrosdo produto por dia,emrecipientes metálicos, sem controle de temperatura. Os leiteiros vendem para restaurantes, lanchonetes e para a população em geral.



Com a venda do leite é possível garantir uma renda mensal que pode chegar a dois salários mínimos mensais.



“Entre trabalhar para os outros e ganhar um salário mínimo, prefiro trabalhar para mim mesmo”, aponta o leiteiro Jailton.

