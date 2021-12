Falta de empolgação marca último debate entre prefeituráveis

O prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PP) voltou a receber ataques diretos dos candidatos à Prefeitura de Salvador, no debate promovido nesta quinta-feira, 4, pela TV Bahia. Chamado de "incompetente" e "autista" pelo candidato do PMDB, Mário Kertész, o prefeito teve a sua gestão criticada a cada tema abordado no programa. Kertész abriu o debate - um dos mais frios desta campanha - dando a oportunidade ao candidato Nelson Pelegrino (PT), de explicar a presença do seu partido no primeiro governo de João Henrique e o que motivou a sua saída. A "dobradinha" Kertész/Pelegrino marcou todo o debate, conduzido, com pouca empolgação pelo jornalista Alexandre Garcia.

O candidato ACM Neto (DEM) aproveitou o seu tempo para acusar e rebater acusações do seu principal adversário, Nelson Pelegrino. Na primeira oportunidade, falou em apoiar o comércio informal e rever o cadastro do Bolsa Família, mas também manteve a estratégia de bater no administração estadual, do PT. Citou a perda do protagonismo econômico da Bahia no Norte/Nordeste, do desemprego em Salvador e na Região Metropolitana, da falta de conclusão da passarela de Pituaçu e da greve dos professores, segundo ele motivada pela postura do PT em relação à falta de valorização dos professores.

O candidato petista abordou a suposta vantagem de estar alinhado com o governo federal a partir de uma pergunta ao candidato Mário Kertész, se Salvador sobreviveria sem recursos federais. O peemedebista, além de dar a resposta esperada por Pelegrino, fortaleceu a estratégia do petista de por em dúvida essa capacidade de diálogo se o eleito for o democrata. "Ninguém ache que o governo federal vai fazer gracinha para prefeito da oposição. E aprenderam isso com o ex-governador Antônio Carlos Magalhães", disse.

No primeiro embate direto com Pelegrino, Neto - como se comentava antes do debate, nos bastidores - procurou desqualificar a capacidada administrativa do petista, com base nos resultados, segundo ele negativos, da sua gestão na Secretaria de Justiça. Pelegrino reagiu com ataques à gestão do PFL/DEM, inclusive ressaltando gastos de milhões de reais com aluguel de helicópteros, tema com que o DEM tem batido no governo Wagner na tevê.

Em clima de final de jogo, os candidatos fizeram apelos diretos aos eleitores, colocando-se como a melhor alternativa para Salvador. Neto sugeriu que não cedessem à "chantagem" do alinhamento político. "Isso foi feito em 2010, pelo governo Wagner e a Bahia está como está", disse. Pelegrino encerrou com mais críticas ao democrata, cujo grupo político, afirmou, manteve negativos os índices sociais na Bahia. Kertész pediu votos e ressaltou que retornará ao rádio caso não seja eleito.

Márcio Marinho (PRB) e Rogério da Luz (PRTB) foram pela primeira vez citados pelo candidato do PSol, Hamilton Assis, como parte do modelo de gestão criticada pelo psolista, reforçando, no último embate entre candidatos, a estratégia de Assis de se mostrar como o diferencial entre as alternativas para a Prefeitura de Salvador em 2012.

