Facebook Brasil fará 'Face to Face' com presidenciáveis

O Facebook Brasil anunciou nesta terça-feira, 16, em sua página oficial, que convidará os candidatos à Presidência para realizar sessões do chamado Face to Face - iniciativa para deixar os presidenciáveis "cara a cara" com os internautas. A candidata do PSB, Marina Silva, será a primeira a ser sabatinada por videochat pelos usuários da rede social, nesta quarta-feira, 17, às 18h.

"Queremos dar oportunidade para que os 89 milhões de brasileiros no Facebook possam perguntar aos candidatos e tomar suas decisões de maneira informada", disse a empresa, em seu perfil. Para participar da sabatina com Marina, basta entrar no evento pelo link bit.ly/FacetofaceCommarina e aceitar o convite. O Facebook ainda não divulgou quando os outros candidatos participarão da iniciativa.

