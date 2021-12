Facebook Brasil fará "Face to face" com Aécio nesta terça

O Facebook Brasil dará sequência, nesta terça-feira, 23, com Aécio Neves (PSDB), à série "Face to face" com candidatos à Presidência. O tucano responderá a perguntas dos internautas a partir das 16h.

A iniciativa da rede social visa deixar os presidenciáveis "cara a cara" com os internautas. A candidata do PSB, Marina Silva, foi a primeira a ser sabatinada por videochat pelos usuários do Facebook na semana passada. Para participar da sabatina com Aécio, basta entrar no evento pelo link https://on.fb.me/1uT1SJP e aceitar o convite.

