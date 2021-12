Fábio Nogueira: "Estou me preparando para o debate"

O candidato a prefeito do Psol Fábio Nogueira informou nesta quinta-feira, 29, que vai recorrer da decisão que o tirou do debate promovido pela TV Bahia. "Estou me preparando para o debate e a militância do Psol e da Rede estará presente na porta da emissora", garantiu o candidato ao A TARDE.

Segundo o assessor jurídico da coligação "Agora é com a gente" (Psol e Rede), Mário Diniz Xavier de Oliveira, todos os esforços para reverter a decisão do TRE-BA serão tomados até o último momento. "Estamos avaliando recursos até para o TSE. A emissora está se valendo de uma informação administrativa e não uma Resolução do tribunal", entende o assessor.

Ele cita decisão semelhante acatada pela Justiça Eleitoral em São Vicente (SP), que entendeu que o Psol tem seis deputados e a Rede quatro.

