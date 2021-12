Fábio Nogueira: “A gente defende a revogação de todas as reformas de Temer”

Candidato a prefeito na eleição passada, o psolista Fábio Nogueira pretende agora ocupar vaga no Senado Federal. Em entrevista exclusiva para A TARDE, ele contou como pretende driblar a falta de apoio e articular governabilidade caso vença as eleições, e não poupou críticas aos adversários. Fábio Nogueira é professor da Uneb e Doutor em Sociologia, e comentou o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, dirigido correligionários, além de tecer opiniões polêmicas sobre assuntos como a descriminalização do aborto e legalização de drogas, além das suas principais propostas de campanha.

Você já foi candidato a prefeito de Salvador na última eleição e agora porque deseja ser senador?

Eu quero senador porque a Bahia pede uma alternativa que tenha lado, que tenha um posicionamento firme diante de temas que são caros para os baianos. A partir do golpe que levou Temer ao poder, o que a gente vê é um processo de ataque de redes sociais e uma redução do investimento público que a afeta a vida do povo da Bahia, o desemprego, a desindustrialização, a falta de estímulo para a economia, ataques em relação às políticas sociais, como o bolsa família que mudou a vida de muita gente aqui no estado, vem se aprofundando. O que a gente ouve nas ruas é um repúdio ao que Temer fez. Vou pegar o exemplo da reforma trabalhista. A população brasileira foi enganada não só por Temer, mas por aqueles que o apoiaram. Infelizmente teve candidato ao senado que votou até a favor dessa reforma dizendo que ia aumentar o número de emprego no país. O que você teve foi uma desregulamentação da economia, o desemprego continua tão alto e as pessoas vivem de bico. Não tem mais a perspectiva da carteira assinada. Isso tudo gera uma reação. O congelamento por 20 anos de investimentos com saúde e educação. A Bahia, por exemplo, que a partir do governo Lula teve expansão da rede de ensino superior. Você teve situações como aqui em Juazeiro, estudantes da Univasf que o corte foi tão absurdo que a instituição quase que não tem condição de funcionar. Agora teve a renúncia do Naomar da Federal do Sul da Bahia porque não teve condições de funcionar, o próprio reitor da Ufba o João Carlos Sales por várias vezes se posicionou por causa do corte, até a bolsa dos quilombolas, indígenas foi tirada. Quer dizer o impacto que isso tem. Estou falando das universidades federais, mas podia falar dos IFs baianos, é terrível. O que você tem que dar de acesso às universidades, acesso ao mínimo de políticas sociais. Eles são desconstruídos por sua turma. Então, temos que fazer o combate a Temer e suas reformas. Por último, ele tentou aprovar a reforma da previdência. Alguém tem dúvida se ganhar um candidato de Temer, eles vão tentar aprovar a reforma da Previdência, a partir de 2019? Agente não tem dúvida. Por isso, que a gente não pode correr risco. A gente apresenta nossos candidatos a deputado federal, assim como a candidatura de Marcos Mendes, a minha e de Dona Mira, a candidatura de Boulos e Sônia Guajajara para presidente da república e ter uma esquerda vista como a parte da crise política como uma alternativa.

O Jacques Wagner disse que o PSOL é visto como um partido parceiro, por ser de esquerda e progressista, mas que o PSOL pesa um pouco a mão quando compara os governos do PT com os carlistas. Você acha que o PSOL por ser um partido jovem, ainda precisa amadurecer o discurso?

Não é uma questão de amadurecimento. É das opções políticas que nós temos. Existe um espaço identificado com o PSOL. O que a gente está propondo é uma nova forma de governar. Acho que o governador faz uma crítica ao um novo trabalho. Acho que o PSOL não faz críticas que o carlismo e o petismo são a mesma coisa. É muito diferente. Isso ficou bem explícito na campanha para prefeito, no combate frontal a ACM Neto, inclusive que é um fujão, fugiu do debate. Acho que ele não quis enfrentar o PSOL e agora fugiu das eleições. Então essa crítica é parcialmente correta. Fazendo a interpretação do ex-governador Jaques Wagner, nós colocamos isso sim é uma diferença do PT, as opções, as alianças. Como se governa, a gente quer governar com o MDB na oposição, a gente quer governar com os movimentos sociais, e existe mecanismo para isso. Nosso candidato ao governo Marcos Mendes está propondo isso. A regulamentação da constituição estadual prevê projetos de iniciativa popular, referendos, plebiscitos, então, por exemplo, como uma obra que envolve bilhões de reais, como a ponte Salvador Itaparica, que vai ter um impacto social e ambiental, não pode ser objeto de um plebiscito popular? Para a população de Itaparica ser ouvida e consultada. Eles são a favor ou contra a ponte? Então, essa é uma diferença. O ponto de vista é como a gente pensa a governabilidade com os movimentos sociais, como o golpe aconteceu e a as alianças com os setores da direita, o próprio Michel Temer, o PP e o PSD que votaram maciçamente a favor do impeachment da presidente Dilma.

Você acha que o PSOL vai conseguir governar, sem apoios, caso venha a ganhar a eleição?

Agente defende uma democracia de alta intensidade. E precisa aprofundar as questões sociais. Isso muda muita coisa. A dependência de partidos fisiológicos e de aluguel, de direita, o PP e PSD deram um voto maciço ao golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Vejam como foi o posicionamento da bancada que apoia o prefeito ACM Neto deu voto a favor do golpe, da reforma trabalhista, do congelamento de gastos com saúde e educação. A gente governa com os setores e do nosso ponto de vista existem mecanismos que diminuem essa pressão. O que é governabilidade no Brasil hoje? Loteamento de cargo. Indicar secretário, cargo tal etc. etc. Agente tem outra lógica, pra diminuir e mudar de fato precisamos ampliar os mecanismos de participação e controle social. Nós tivemos uma discussão no estado da Bahia, o prefeito ACM Neto tirou da gaveta um projeto de educação em coisa de 24 horas. No caso do plano estadual, ele foi debatido, os educadores colocaram pontos do movimento de mulheres relativo a discussão da questão sexual na sala de aula, houve uma pressão do setor da bancada que apoia o atual governador Rui Costa para a retirada disso. E o governo retirou. Agora setores do PT eram contra. Mostra uma contradição. Se mobilizássemos os movimentos sociais, o resultado não poderia ser diferente. Temos diferenças programáticas com o PT. Uma vez que estamos no poder, quais são as nossas prioridades, a democratização do estado, um mecanismo de democracia direto e participativo e o combate as desigualdades sociais. Um estado como a Bahia que é o sexto mais rico, vigésimo segundo no IGH é uma contradição e essa contradição é que faz com que a gente dependa de velhos caciques, os coronéis da política que acabam ditando há mais de 500 anos os rumos da história do povo baiano.

O Museu Nacional do Rio de Janeiro estava sob responsabilidade da UFRJ, cujo reitor é Roberto Leher, filiado ao PSOL, inclusive, um dos seus fundadores. Em 2017, a procuradoria da república entrou com uma representação contra ele e a presidente do Centro Acadêmico de Engenharia da UFRJ, Thais Rachel George Zacharia, por improbidade administrativa, por supostamente usar a estrutura da universidade para promover atos políticos partidários contra o impeachment da ex- presidente Dilma. Em maio de 2017 foram absolvidos. Existe uma política na universidade de não aceitar doações privadas. O senhor acha que o partido tem uma parcela de culpa pelo incêndio? O orçamento não poderia ser mais bem gerido para a manutenção do equipamento, apesar do corte de verbas do governo federal?

Boa pergunta. Até porque sou educador e professor da UNEB, é um absurdo e uma inversão completa. Tem um princípio que é um princípio de Brasil, dos países avançados, da Europa, que é a autonomia universitária. Eu sou doutor em Sociologia, fui pesquisador na universidade de Princeton, nos EUA, que é uma universidade tradicional e se debate tudo, se respeita a autonomia de ideias. Existem posicionamentos. Achar que nos EUA, todos concordam com Trump, que tem agora o seu representante aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, estão equivocados do pensamento crítico e livre, o que o Ministério Público faz é ferir o princípio de autonomia universitária no caso da UFRJ. Algo que o vereador da base do prefeito ACM Neto aqui em Salvador chegou a fazer com o professor Carlos Zacarias da UFBA porque ele ministrou a disciplina sobre o golpe. Quer dizer os alunos se matriculam, tem as aulas que eles querem. Qualquer professor acadêmico tem o direito de defender as suas ideias, e na universidade não tem só militante de esquerda, tem de direita, liberais, inclusive aprendi muito que foram meus professores. Como você vai pensar um curso de ciência política sem debater autores que são liberais clássicos como Locke e assim por diante. O próprio Montesquieu, que fala dos três poderes da humanidade, que tinham pensamentos políticos. Então isso é uma falsa questão. O que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro e eu fiquei chocado porque inclusive tenho memórias da minha infância daquele museu, foi a primeira instituição que tive acesso à arte e a cultura. É uma perda do patrimônio artístico-cultural e a responsabilidade daquilo é de Michel Temer, dos cortes para saúde e educação. Congelou-se com o apoio do DEM e do PSDB e dos partidos que apoiam Bolsonaro com o congelamento de 20 anos em saúde e educação. A universidade pública faz parte do sistema educacional brasileiro, então o problema é que faltou recurso. Quando você fala que a iniciativa privada poderia ser parceira, contribuir. Volto a autonomia universitária. Quando você tem uma universidade que é pública e tem o processo de concurso público no processo de seleção e formação etc que você tem parâmetros nacionais que são definidos por parlamentares por movimento social, você tem um controle social da universidade. Quando você estabelece relação com a iniciativa privada, substituindo o papel do estado que pode existir de forma complementar você atribui as empresas o papel de definir aquilo que vai ser produzido e pesquisado nas universidades.

Mas por ser uma PPP não há uma co-responsabilidade?

Sabe qual é o problema? A questão da PPP no Brasil é que é vista como se fosse a salvação da pátria. A maior parte das vezes é dinheiro público drenado para a iniciativa privada sem contrapartida. Nós precisamos debater contrapartida. Não é possível o estado construir uma passarela que vai beneficiar um shopping center e esse shopping center não tem nenhuma contrapartida para a comunidade. O economista Keynes, que não é marxista, defende a regulamentação da economia pelo estado. Tem o papel do estado, o da economia privada, do planejamento. As relações no Brasil é o toma lá dá cá. É o jeitinho. A gente quer uma gestão transparente. O que estamos tratando com os nossos deputados federais é um planejamento que a Bahia esteja dentro. Se entrar alguém do Temer a Bahia está fora do mapa. Estamos voltando ao mapa da pobreza e aumentou o índice de mortalidade infantil. As pessoas estão deixando de comprar botijão de gás para comprar lenha.

O Jaques Wagner disse que apesar de ser de esquerda ele defende esse modelo de PPP, inclusive citou o Hospital do Subúrbio que é uma PPP e foi premiado. O senhor é totalmente contra isso?

O PSOL defende o fortalecimento do SUS. Temos uma visão crítica em relação as OS. Que é produto de uma tal de lei Kandir, que foi aprovada pelo PSDB, que está no golpe. Temer vai pra imprensa denunciar aí o Alckmin “não vem dizer que você não tem nada a ver comigo que a gente está junto”. Essa lei conhecida como responsabilidade fiscal estabelece um teto de gastos com funcionalismo público. O estado pode se endividar à vontade, que faz com que em vez de fazer concurso público, estabelece contratações com organizações sociais privadas. Agora com essa aprovação absurda no STF do liberou geral das terceirizações, imagine eu sou de uma instituição que é a Uneb, sou professor concursado. Como vai ser a contratação a partir do que o STF decidiu de forma partidarizada que o estado pode contratar professor universitário a partir do sistema de OS. Olha que situação o aluno vai ter aula com professores que não são da instituição. São da empresa tal que fornece serviços educacionais. Vamos fazer um balanço aqui na Bahia. Existem vários profissionais que ficam sem receber porque a empresa que tinha um CNPJ que no dia seguinte deixa de existir, que o estado pagou e gera um imbróglio jurídico. E de quem vai cobrar? Então esse modelo já se mostrou ineficiente e também perda da qualidade do serviço prestado.

O senhor é a favor das cotas na educação e funcionalismo?

Sou a favor. Sempre fui militante do movimento negro. Entendo como mecanismo de democratização da universidade. O Brasil viveu um período terrível do processo de escravização que tem reflexos até hoje. Se você pegar as estatísticas de onde está a população negra, está nas piores posições. É preciso corrigir um erro que foi o processo de escravização que não foi voluntário, mas violento que machucou, que deixou profundas raízes na nossa formação social. A direita golpista de Temer que aqui na Bahia tem seus candidatos ao senado se incomoda com o povão, principalmente a população negra, eu sou fruto da universidade pública do Brasil, ela transformou minha vida e me colocou numa nova posição. Se hoje sou professor e sou doutor, estudei numa universidade de ponta dos EUA foi graças à universidade pública. Instituição que eu defendo e vou defender no senado federal, pois ela tem um papel fundamental na democratização. Uma instituição como a Uneb que está capilarizada em todo o estado, é fundamental para aquela cidade. Ela produz cultura, conhecimento, permite que estudantes que são quilombolas e agricultores se tornem pedagogos, bacharéis em Letras e assim por diante. A Bahia é a terra de Anísio Teixeira, um educador baiano que pensou um modelo de escola pública de educação integral, a escola Parque. Foi vítima do golpe militar, morto pela ditadura militar de 64. Quer dizer a Bahia é uma terra de pessoas que sempre lutaram contra o coronelismo, que acreditavam no Brasil com democracia e luta.

O senhor pretende fazer algo em relação à emenda 95 que congela os gastos públicos de educação e saúde por 20 anos?

Sim. A gente defende a revogação de todas as reformas de Temer. A gente vai propor projetos, que anulem essas reformas. A reforma trabalhista, que é um verdadeiro escárnio, há iniciativas de parlamentares, inclusive no senado, de apresentar um novo estatuto do trabalho para retomar a nossa CLT. Porque a CLT precisava ser modernizada. Não há nenhuma dúvida a respeito disso. O que foi feito foi um crime. Importante sentir o impacto que isso tem na economia, porque foi um projeto de setores da indústria de São Paulo, para a Bahia é outro. A Bahia vive um processo de desindustrialização. Nós precisamos pensar num processo de desenvolvimento para a Bahia, de industrialização, mas que passa pela melhoria da condição de vida dos trabalhadores, para a qualificação da mão de obra. Nós precisamos de capital humano. Como a Bahia vai se desenvolver, se paga um salário de fome pra trabalhadores e não qualificar a mão de obra. A Bahia vai continuar um celeiro de exportação de grãos ou de minério para fora. 75% do PIB da Bahia está concentrado em quatro regiões. Salvador e região metropolitana concentram maior parte do PIB baiano. Tem candidato que usa a religião para difundir o ódio e ganhar voto. É um absurdo. A Bahia não pode trilhar o caminho do ódio. Eu tenho companheiros do meu partido, inclusive o pastor Joel que é batista, outros pastores que são protestantes que não concordam em transformar a tribuna da Câmara em templo religioso. Há uma separação o que é estado e o que é igreja. Inclusive o movimento ecumênico surge de uma demanda dos protestantes que eram perseguidos. Buscavam um espaço de convivência. Porque não dá o exemplo? Defender a família é ser contra Temer. É ter um posicionamento firme a favor do emprego e renda. Tem que distribuir muito óleo de peroba na eleição, porque tem muito cara de pau. Que faz o que faz em Brasília e acha que agora nas eleições pode dizer o que bem entende e a população não tem memória. A gente está se colocando porque nós temos condições de ser contra esse pensamento fundamentalista e conservador.

Qual o posicionamento do senhor em relação à descriminalização do aborto?

Nós do PSOL, somos a favor da legalização do aborto. Primeiro, ninguém é a favor do aborto. É uma decisão pessoal que cabe às mulheres. E o estado é laico, não pode, a partir de premissas religiosas, estabelecer princípios que acabam interferindo no direito da mulher de decidir sobre os seus próprios corpos. O que acontece hoje no Brasil é que existe o aborto legalizado para as mulheres que tem dinheiro, que tem acesso a clínicas, que se contrata e assim por diante. Quem morre são as mulheres pobres, negras, as que moram nas periferias dos nossos centros urbanos. Então legalizar é garantir a vida dessas mulheres. Conheço pessoas que perderam vidas por tentativas de aborto clandestinas.

E em relação à redução da maioridade penal?

Tenho uma posição bem firme contrária a redução da maioridade penal. A gente tem um senador Otto Alencar que defende a redução. É um erro, por uma série de questões. A maioridade penal é colocada como uma alternativa para a redução dos índices de violência no Brasil. O problema da violência tem uma série de questões. Primeiro, um sistema de segurança pública falido. Tem um problema de repressão que gera mortandade de negros e pobres altíssimas. Na Bahia, nos últimos 10 anos, mais do que dobrou a taxa de homicídio. Do ano passado pra cá aumentou 17%. Não dá pra fazer um balanço positivo desse status.

O governador disse que fez o maior investimento da história da Bahia?

Mas, investimentos tem que ser feito em inteligência. Nós precisamos desmilitarizar as polícias. A Polícia Militar é uma herança da ditadura militar de 64. A polícia é uma força pública. E é regida por um código civil que não é militar. Isso, para os militares é um problema. Não pode fazer greve. Não pode se sindicalizar. Vive um regime que é militar e internaliza isso. O que estamos propondo é a PEC 51 que já está em tramitação no senado federal e nós vamos fazer avançar de autoria do senador Lindbergh Faria (PT) que prevê a desmilitarização da polícia para que a gente possa ter uma polícia unificada, para que quando ocorra um roubo a polícia priorize a investigação. A Polícia Civil na Bahia precisa de estímulos.

E quanto à legalização das drogas?

A política de combate às drogas é ineficiente. Por dois motivos: não se reduziu o ritmo de consumo das drogas. Não estou falando do Brasil e sim dos EUA. Que começou com Nixon essa ideia de a repressão ia resolver. E o que é pior, trata o dependente químico como caso de polícia. Alguém consegue imaginar como o dependente do cigarro ser tratado na base do porrete e da cacetada? Ou uma pessoa que é alcoólatra? Porque a gente trata dependentes químicos dessa maneira? Isso é um problema do SUS. E a prevenção e educação, como acontece no tabagismo, que o Brasil é referência mundial poderia ser aplicado em relação às drogas. A começar pela maconha. Temos um exemplo no Uruguai. A maconha foi legalizada e isso aumentou o consumo? Não. Diminuiu a criminalidade. Temos condições no Brasil de fazer esse processo. É obvio que é uma preocupação legítima da população, especialmente a mais vulnerável, mais pobre que tem a dependência química. Muito triste a situação das mães e pais que tem filhos com dependência química. Para mim, a solução é a educação. Nós temos aqui a Arena Fonte Nova que leva o nome de uma cervejaria. Os pais levam as crianças para o estádio. Isso é um estímulo ao consumo do álcool desde a infância. Você tem propaganda liberada de cerveja na televisão. Então se for pra regulamentar vamos fazer com todas as drogas. A gente quer controlar a produção, distribuição, a partir da maconha e fazer com que pague imposto, que inclusive, pode ser revertido em políticas educativas e preventivas para que a pessoa não desenvolva dependência química. Precisamos ter um tratamento humanizado da questão da droga, não dá pra continuar no caminho da repressão. Muitos dos níveis de violência estão associados a isso, a disputa do tráfico, a situação dos presídios, que é terrível. Os presídios não ressocializam mais. Inclusive o estado da Bahia tem um projeto de privatização dos presídios. Vão lucrar com preso? Isso não resolve o problema da segurança pública. Inclusive, o prefeito ACM Neto está usando a Guarda Municipal para reprimir greve de professor, um projeto absurdo. A gente dialoga com professor, não manda jogar gás de pimenta na cara e nem bala de borracha da Guarda Municipal.

Você assumindo o senado em 01 de janeiro, qual o projeto prioritário?

Algo que é muito caro por conta da minha história. Esse congelamento da educação e saúde. Algo, que a gente vai batalhar é pra anular isso e garantir que a Bahia tenha investimento em universidade. Segundo projeto é a anulação da reforma trabalhista. Não dá. Precisa pensar a Bahia no vetor do desenvolvimento focando na indústria. Precisamos industrializar a Bahia. Pequenas e médias indústrias, um parque industrial, mas para isso precisamos pagar bem e garantir as mínimas condições de carteira assinada e a PEC de Temer que foi encomendada da Fiesp não atende a Bahia e a seus interesses. Terceiro, a questão das desmilitarizações das polícias com a PEC 51. E um debate que a gente considera fundamental, eu tenho como candidata a suplente, que a agente chama de co-senadora, a Bernadete Ferreira, que é uma ialorixá assentada da reforma agrária, na região de Ilhéus, a luta da reforma agrária, que é tocada pelo pessoal do MST, da Secaf que é muito importante pra gente. A agricultura familiar da Bahia gera empregos e renda e comida na mesa das pessoas que vivem na cidade. E comida contaminada por agrotóxico. Porque o agro é tóxico não é pop. São alimentos orgânicos de qualidade. Tão bom né? A gente comer uma comida de qualidade na nossa mesa. E aquele pequeno agricultor do interior que garante na nossa mesa. Então, precisamos defender a reforma agrária e os trabalhadores do campo que estão abandonados. E o combate a essa cultura de ódio, que inclusive na Bahia tem os seus representantes. A gente não pode permitir que no senado federal vá assumir uma pessoa que vai defender o ódio das religiões, a sua opção religiosa. Bernadete é uma ialorixá que foi vítima de intolerância religiosa na cidade de Ilhéus. Na época um policial militar colocou um formigueiro por que ela estava incorporando um orixá, dizendo que ia tirar o diabo do corpo. Gente, isso é um absurdo. A Bahia não pode dá voto a quem defende intolerância e ódio religioso . Somos o estado, como vemos na obra de Jorge Amado, do encontro da diversidade cultural entre o negro, o europeu, o índio, o branco. Você pode não ser adepto do candomblé, da igreja católica, mas tem que ter o respeito. O respeito religioso é fundamental. Isso faz parte da nossa identidade como baianos e baianas. Então, dá voto a quem vai transformar o senado federal num templo religioso e com discurso de ódio isso não dá. As pessoas vão votar no PSOL, porque nós temos autoridade para fazer esse tipo de disputa.

Quais as ideias do senhor para desenvolver projetos à infância, juventude, mulheres, LGBTQs, pessoas com deficiência e idosos?

A turma do Temer, PSDB e o DEM, inclusive o candidato José Ronaldo devia colocar o Temer no programa de televisão, ficou preocupado com o Lula aparecer no programa do PT e não colocou Temer. Ele apoiou. Devia colocar também Geddel. Aliás, o prefeito ACM Neto eu pedi a ele, na época que foi candidato a prefeito e inquiriu a então candidata Alice Portugal se ela tinha visitado os seus companheiros na Papuda, queria perguntar se ele foi visitar Geddel na cadeia, que é uma falta de solidariedade. Não adianta ficar colocando seus aliados em segundo plano. O povo da Bahia sabe que José Ronaldo e Neto apoiaram Temer e o golpe.

Ele chegou a dizer em uma entrevista para uma rádio que “Quem pariu Temer que balance” e que não votou em Temer nem ia governar com ele.

Mas porque o partido dele votou no golpe? O prefeito ACM Neto estava lá com Temer antes do golpe. Se reuniu. Não dá pra fazer esse jogo, né? É muito fácil, chegar agora e dizer que não tem responsabilidade nenhuma e dizer que não aconteceu a destruição do estado da Bahia e do estado nacional. Eles precisam colocar a verdade dos fatos. Você lembra quem entrou contra as cotas no STF? Quem entrou contra a titulação de terras quilombolas? Foi o DEM de Zé Ronaldo e de ACM Neto. Ele não pode negar os seus vínculos ideológicos e programáticos a favor do Temer. Essa galera estava lá antes do golpe para destruir o pouco que se tinha avançado em relação a políticas públicas para as mulheres, negros, LGBTs, A questão da infância e do adolescente é outro viés. Porque o papel dos conselhos tutelares e a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente é algo fundamental pra gente ter um país com um mínimo de democracia e cidadania.

Tem candidato a presidente que disse que vai extinguir o ECA.

Exatamente. E tem candidato ao senado que apoia. Veja o risco que estamos vivendo. Eleição não é coisa para amador. Eleição não é show. Eleição é disputa de projetos. Tem candidato ao senado que não apresentou nada de produção parlamentar na câmara de deputados federais e quer ocupar o senado federal e que apoia candidato com Bolsonaro. Que é o que Bolsonaro na prática? É o cara que pega uma criança de 5 anos e faz um gesto como se fosse um revólver e aponta. Isso é defender a família? Isso é defender valores cristãos? Um absurdo. Essa turma não tem compromisso nenhum com negro, com mulher, quilombola, povos indígenas, LGBTs. Eles entendem esses grupos, que são grupos sociais historicamente vulnerabilizados. Como você vai negar a diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho? O estado da Bahia tem os maiores índices de violência com a mulher, de feminicídio. Acompanhamos o caso daquela advogada do Paraná foi cruelmente assassinada. Isso acontece todo final de semana. Eu como professor e educador vejo isso. Nas cidades que eu visito não vou fechar os olhos para diante dessa realidade. A questão do racismo que a gente vê que é cotidiano, que dói, machuca, fere. Pessoas perdem as vidas. Os povos indígenas são os povos originais dessa terra que são tratados como minoritárias, não tem direito nem ao chão que eles são donos. Os LGBTs, o país que mais mata trans é o Brasil. Quantos de nós não conhece pessoas trans que perderam a vida de forma absurda por amar, só por isso? Então, essa turma Bolsonaro, Temer e seus representantes do DEM, do PSDB, não têm compromisso nenhum com essas pautas. Nós do PSOL temos. É uma questão do PSOL. A gente garante representação política para os negros e negras, da juventude, das mulheres, dos LGBTs, nós temos o deputado Jean Willys, tem nossa vereadora Aura Carolina, a Marielle, que foi brutalmente assassinada por ser uma mulher negra, favelada, lésbica, que nunca abriu mão de defender aquilo que acredita. Você pode não gostar do PSOL, mas tem que respeitar o que PSOL pensa, fala e nós do PSOL respeitamos quem pensa diferente da gente. Isso é democracia. Então não dá pra dar voto a golpista, em Coronel, em representante da velha política e que defende intolerância. Então todos os projetos, tem o estatuto da igualdade racial que não foi votado que é de autoria do nosso senador Paulo Paim, o debate do combate a homofobia, tem PECs que prevê a criminalização da homofobia. É o mínimo né? A pessoa perder a vida por ser homossexual? Ser assassinada por ser gay ou lésbica? Muitos falam assim, mas o PSOL é radical etc, mas foi radical dizer que negros e brancos eram iguais e que negros não mereciam ser escravizados por brancos. Figuras importantes como o baiano Luiz Gama, como Luiza Maim, como os revoltosos de búzios também disseram que os negros não deveriam viver num cativeiro e que eram iguais aos brancos. Muitos diziam na época são radicais, são extremamente radicais. Então defender a igualdade é um princípio. É defender um princípio básico da convivência numa sociedade brasileira profundamente desigual e que tem uma dívida histórica em relação a essas populações. Eu queria reforçar o compromisso do PSOL com a democracia. A gente está vivendo um momento muito difícil. A gente é solidário ao presidente Lula que é um preso político. Nós temos diferenças programáticas com o PT e vamos ter oportunidade de colocar isso nos debates como nosso candidato Marcos Mendes, mas entendemos que temos que apontar o enfrentamento da orda golpista, fundamentalista e conservadora que quer reproduzir na Bahia a política de Temer. A gente não pode dar voto no senado para Coronel, pra gente do atraso, pra oligarca, fundamentalista, a gente quer deformar o senado federal em tempo de difundir o ódio. Óbvio, que não há problema com religião de ninguém, a manifestação da fé é um direito constitucional diga-se de passagem, mas não dá pra transformar os espaços públicos e políticos, espaços em que o ódio é difundido, porque isso vai na contramão do que nós somos como povo do que é a contribuição do povo da Bahia à cultura nacional, a Bahia que é aterra mãe do Brasil.

