Extremo sul vive disputa constante por posse de terra

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Leia também:

>>Mais propostas dos candidatos ao governo da Bahia para o Extremo sul

>>Demarcação de área índigena pode retirar fazendeiros

Multimídia:

>>Veja galeria de fotos da viagem ao Extremo Sul

Quilômetros e mais quilômetros ocupados por plantações de eucalipto nas estradas que cortam o extremo sul baiano são um visível indício dos conflitos na região. A disputa pela posse de terra opõe diversos atores, desde as indústrias de celulose (Aracruz, SuzanoeVeracel), que exploram o eucalipto para a produção de papel, passando pelos índios, os quais reivindicam expansão de seus territórios, ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), lutando por espaço na zona rural para a agricultura familiar.



Nos últimos anos, o preço da terra subiu muito na região por conta da expansão do eucalipto. Municípios como Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju e Itabela já contam com grandes áreas de plantio da árvore. Só em Eunápolis, a área legal reservada para o eucalipto é de 96 mil hectares – além de 37 mil hectares plantados em local irregular, segundo o Ministério Público.



Neste cenário, a produção de alimentos diminuiu, já que muitos agricultores venderam suas terras. “Os médios produtores, com terras de 250 a 500 hectares, praticamente acabaram. Só sobraram os grandes e os pequenos”, diz Eliane Oliveira, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Segundo ela,umaterra que valia R$ 40 mil chegou a ser comprada por R$ 90 mil, no processo crescente de valorização.



Tensão - Tudo isso resultou em uma situação tensa. São frequentes as ocupações do MST, que em abril entrou em uma fazenda de 4.700 hectares da Veracel, situada nas margens da BR-101 (a 20 km de Eunápolis), e derrubaram pés de eucalipto plantados no local.



Lá vivem 240 famílias, em barracas improvisadas com paredes de lona, sustentadas por troncos de madeira.



As histórias são semelhantes: pessoas que já haviam trabalhado no campo, mas, desempregadas, acabaram tendo de ir morar na cidade.



Lá, cansaram-se da vida urbana e querem novamente um pedaço de terra para sobreviver.



“Eu trabalhava na construção civil, mas para arrumar emprego tem que ter um curso bom, né? Cada um vai viver naquilo que se encaixa, quem não tem estudo vem viver cá no campo”, diz o ex-pedreiro José Vieira, 49 anos, militante há cerca de umano. São oito mil famílias sem-terra acampadas no extremo sul. “A falta de terra está gerando desemprego e marginalidade nas cidades.



Sem uma ação eficiente do Incra e do Estado, a tendência é que os conflitos piorem”, avalia Evanildo Costa, coordenador do MST na região.

A Veracel diz que havia 1.197 trabalhadores nas áreas adquiridas para o eucalipto e que o êxodo rural é um fenômeno mundial. Por outro lado, contabiliza 3 mil profissionais em seu quadro na Bahia.

Propostas dos candidatos ao governo da Bahia para região:

>>JAQUES WAGNER (PT)



Estradas: BA-001 (Belmonte-Canavieiras), asfaltamento da BA-284 (Jucuruçu-Itamaraju), integrar BR-101 duplicada (DNIT)coma BA-030 (Eunápolis-Ubaitaba).Turismo: aeroportos de Caravelas eTeixeiraequalificação profissional.



Mais vagas no ensino profissionalizante e apoio às escolas Família Agrícola. Meio ambiente: aterros sanitários (Porto e Teixeira), aplicação do Zoneamento Econômico e Ecológico.



Ampliação do SAMU, PSF e unidade do Hemoba em Teixeira.



>>GEDDEL VIEIRA (PMDB)



O programa do candidato do PMDB, Geddel Vieira Lima, em relação ao extremo sul, busca compatibilizar crescimento econômico, preservação ambiental e valorizaçãodopatrimôniohistórico.



A ênfase é a requalificação do setor turístico, a retomada dos investimentosemcelulose, o polo moveleiro e o incremento dos polos comerciais.



Na educação, o foco é o ensino profissionalizante; na saúde, o redimensionamento da rede pública; e na segurança, a regionalização do sistema.



>>PAULO SOUTO (DEM)



Ampliar a integração da região às instâncias administrativas do Estado com criação do Governo Regional do Extremo Sul. Construir um hospital regional e centro de especialidades integradas para exames e consultas.



Concluir trechos da BA-001 entre Canavieiras e a divisa com o Espírito Santo. Reforçar policiamentocomvideomonitoramento de grandes cidades e implantação de bases estratégicas de operação policial. Instalar ao menos uma faculdade de tecnologia e 3 escolas técnicas.



>>LUIZ BASSUMA (PV)



Aproveitamento da costa marinha, investir no turismodeobservaçãodebaleiasjubarte; na pesca artesanal que mantém a subsistência de mais de 20 mil pessoas.



Preservação dos mangues e APAs. Garantir educação de qualidade, acesso à saúde e o direito à segurança. Manejo sustentável e ecologicamente correto da monocultura do eucalipto. Construir com sociedadeummodelo de desenvolvimento econômico e ambientalmente sustentável, socialmente justo, inclusivo e ético.



>>MARCOS MENDES (PSOL)



Zoneamento econômico-ecológico (ZEE) participativo; demarcação dos territórios tradicionais; política turística de base comunitária; efetivar a agricultura familiar para abastecimento local; fortalecer e estimular as pequenas indústrias e o comércio de pequeno ciclo; apoiar produção e distribuição energética alternativa para tornar comunidades autônomas; combater à carcinicultura e a expansão do agronegócio do eucalipto; promoção de reforma agrária profunda.





adblock ativo