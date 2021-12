Expectativa e decepção dos candidatos com o jogo do Brasil

Os candidatos ao governo baiano que mantêm contas nas redes sociais, principalmente o Facebook e o Twitter, repercutiram a derrota acachapante da Seleção Brasileira para a Alemanha por 7X1 que definiu um dos finalistas do torneio.



O jogo era esperado com expectativa, pelo que expressaram Lídice da Mata (PSB), Paulo Souto e Rui Costa (PT). Antes da partida Lídice escreveu no Twitter: "Ansiosa pelo jogo. Confio no time contra a Alemanha, em especial nos baianos @DaniAlvesD2 e @dante_bonfim". Souto arriscou palpite: 2 x 1 para a Seleção Brasileira. "Será uma vitória que vai espantar a insegurança da ausência de Neymar e nos levará ao hexa no domingo, seja lá quem for o adversário. Estamos na torcida, Brasil!".



Via Twitter, Rui Costa postou, "200 MILHÕES DE CORAÇÕES BRASILEIROS! E batem todos juntos: Bora Brasil! Cada dia mais perto do hexa!"



Clima de velório



Após a tragédia futebolística em Belo Horizonte, em clima de velório, o candidato do Democratas, que já foi comentarista de futebol, lamentou: "Assim como todos os baianos, acompanhei com tristeza o jogo da seleção brasileira. O esporte que tanto nos deu alegrias hoje foi motivo de decepção. O resultado não foi nem de perto o esperado. Vida que segue!".



Costa preferiu exaltar as palavras do capitão da seleção após o jogo. "Parabéns. David Luiz !!! Cara de atitude...Coragem... 'Só queria ver meu Povo sorrir'".



No post seguinte, petista parece ter ouvido o conselho do seu adversário Souto. Encerra o assunto Copa e informa: "A caminho de Candeias, onde visito a Fundação Dr Jesus" (mantida pelo deputado estadual Pastor Isódorio de Santana).



Já a candidata Lídice da Mata, durante a goleada, disse que o melhor era o "silêncio" e chegou a pedir ao Senhor do Bonfim, santo mais popular entre os baianos, que o juiz acabasse logo o massacre.



Na manhã de ontem, reproduziu trechos de sua entrevista para a rádio Tudo FM em que se referiu ao resultado. "Derrota está vinculada aos malfeitos do futebol brasileiro. Temos que fazer a discussão por sua democratização, transparência", comentou. Assinalando ter sido muito ruim "colocar Neymar como salvação, esperança toda nele mostra o qto é ruim ter apenas um líder em qualquer coisa e depender só dele".



Tristeza de lado



O governador Jaques Wagner (PT) não comentou o jogo no Twitter e Face. Antes da partida havia escrito: "Mostramos ao mundo nossa competência. Para mim, a Copa das Copas já é uma grande vitória do povo brasileiro, sobretudo dos baianos". Já o prefeito ACM Neto (DEM), recomendou no Face às pessoas "deixarem a tristeza de lado e curtir um pouco mais da Fan Fest com Babado Novo".

