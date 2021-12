Executivo criou no Facebook evento em apoio a Aécio

O executivo Colin Butterfield foi quem criou o evento no Facebook chamando para manifestação de apoio a Aécio Neves (PSDB) no Largo da Batata, zona oeste de São Paulo. Ao Broadcast Político, Butterfield disse ter organizado o evento como cidadão, sem qualquer envolvimento empresarial, de partidos ou equipes de campanha. "Não teve nada disso, por isso que até pedi para os políticos descerem do carro de som, pra não virar comício", disse em meio à multidão.

Butterfield disse que a manifestação de hoje é derivada de um primeiro evento que ele havia organizado em 16 de outubro no mesmo Largo da Batata - palco simbólico das manifestações de junho de 2013. Apesar de declarar ter votado em Aécio no primeiro turno, Butterfield alega não ter nenhum laço com o PSDB. Disse que engajamentos com atos em outras cidades pelo País, bem como a gravação de vídeos de políticos e do próprio Aécio chamando para mobilização, foram interações espontâneas.

Neste momento, as milhares de pessoas que se reuniram no largo da Batata seguem em caminhada pela Av. Faria Lima. Apesar do clima de antipetismo, com gritos de hostilidade contra a legenda e xingamentos dirigidos a Dilma Rousseff (PT) e ao ex-presidente Lula, não foi visto nem um ato de violência ou de confronto.

