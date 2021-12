Ex-prefeito é aposta do PSB para vice de Lídice

Com o prazo cada vez mais apertado para montar alianças e compor a chapa majoritária que tem como cabeça a senadora Lídice da Mata, a solução para o PSB baiano deve ser a candidatura a vice do ex-prefeito de Brumado Eduardo Vasconcellos, filiado ao partido.

Com dificuldade de atrair aliados para seu projeto, a chapa puro-sangue, completada com o nome da ex-ministra Eliana Calmon para o Senado, foi dada como praticamente certa pelo coordenador do programa do partido, Domingos Leonelli, que aposta no nome de Vasconcellos "como mais cotado".

"É muito provável que seja o Eduardo Vasconcellos. A única possibilidade de não ser ele é que outro partido apresente um nome com os requisitos", afirma Leonelli, sem detalhar quais seriam esses "requisitos".

A sigla mantém conversas com outros partidos, mas os contatos ficam cada vez mais escassos. Nem mesmo o PPS, cuja aliança nacional garantiu apoio a Eduardo Campos (PSB), encontrou um caminho de entendimento no estado - a legenda vai apoiar, juntamente com partidos da Frente Jorge Aleluia, a candidatura de Paulo Souto (DEM).

Ainda que aposte num acordo com outras legendas, Leonelli admite que a solução de Eduardo Vasconcellos é a mais provável na atual conjuntura. "Se ninguém apresentar um nome, o mais cotado é o dele", reforça.

A senadora Lídice da Mata, presidente do PSB na Bahia, não pôde falar com a reportagem de A TARDE, neste domingo, 8, sobre a escolha do ex-prefeito de Brumado para a vaga vice em razão de uma gripe: "Estou afônica", desculpou-se.

Caso a escolha de Vasconcellos se confirme, o PSB atesta a tese pela busca de um representante do interior para a chapa.

Indefinição

Cortejado pelo governo e pela oposição, o PRB segue sem bater o martelo sobre o apoio à candidatura de Rui Costa (PT) ou de Paulo Souto (DEM). De acordo com o presidente estadual da sigla, deputado federal Márcio Marinho, o partido tem conversado com os dois lados, sem esconder as negociações.

"Estamos conversando com o governo, que quer que a gente permaneça na aliança, e com a oposição. O governo sabe disso", afirmou o parlamentar. Segundo Marinho, a decisão vai ser anunciada nos próximos dias e não há pendência para qualquer um dos lados.

"O momento político é de discussão e o governo sabe que estamos conversando com a oposição", frisou Marinho. Na semana passada, Almiro Sena, indicado pelo PRB, foi substituído após denúncias de assédio na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH).

