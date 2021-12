Ex-governador Paulo Souto afirma que vai vencer este ano

O candidato a governador do DEM, Paulo Souto, disse durante convenção da oposição que o PT "virou as costas para o povo baiano", que teria perdido a "paz e a alegria de viver". Disse que vai ganhar a eleição porque "as pessoas não confiam em governos que não cumprem promessas".

Comparou o estado governado por Jaques Wagner como "um navio sem rumo". Num outro momento, disse que o governo está "intoxicando" a população com "propaganda enganosa" e que a solução é administrar no dia da eleição um "poderoso antialérgico".

Funcionalismo

Criticado pelos servidores que votaram maciçamente em Wagner em 2006, Paulo Souto (perdeu duas eleições para Wagner) procurou se aproximar do funcionalismo. Afirmou que o servidor será prestigiado caso seja eleito governador.

Disse que pretende implantar o estabelecimento de prazos máximos para a realização de cirurgias na rede de saúde estadual e, na área de segurança, vai colocar todos os policiais militares que trabalham na área administrativa para o policiamento de rua.

Ele também acusou o governo de "irresponsabilidade financeira" na gestão dos gastos públicos. No final do discurso, em entrevista, Souto disse que pode requerer uma auditoria das contas da administração petista caso encontre indícios de irregularidades na atual gestão.

