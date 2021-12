Ex-governador começou carreira política ainda jovem

Eduardo Henrique Accioly Campos (10/08/1965 a 13/08/2014) nasceu em Recife, Pernambuco. É filho da ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes, e do escritor Maximiano Campos.

O ex-governador de Pernambuco era candidato à presidência da República pela PSB em uma chapa que tem como vice Marina Silva (PSB), após romper a aliança que tinha com o governo Dilma.

Campos é neto do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Era economista graduado pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi deputado estadual e chegou à Câmara Federal em 1994, quando recebeu 133 mil votos. No ano seguinte ocupou o posto de secretário da Fazenda no governo de Pernambuco.

Em 1998 foi reeleito para a Câmara Federal com 173.657 votos tornando-se o deputado mais votado de Pernambuco. Seu terceiro mandato como deputado federal veio em 2002 quando Campos participou ativamente da campanha à presidência de Luís Inácio Lula da Silva.

No primeiro governo Lula foi ministro de Ciência e Tecnologia. Ocupou o posto até 2006 quando se licenciou para concorrer ao governo de Pernambuco e venceu a eleição. Foi reeleito em 2010 com 82,84% dos votos. Em uma triste coincidência, Eduardo Campos morreu na mesma data que o seu avô, Miguel Arraes.

Campos era casado com Renata Campos e tinha cinco filhos.

