Eucalipto reduz vagas na terra da laranja

O solo da região de Alagoinhas, que deu à cidade a fama da laranja mais doce da Bahia, está cedendo espaço para florestas de eucaliptos. A produção de celulose remunera melhor os donos das terras, entretanto, para a infelicidade de quem precisa trabalhar, não tem o mesmo potencial de geração de empregos que a citricultura. Enquanto dez hectares usados para o plantio de laranjas absorvem cinco trabalhadores permanentes, o mesmo espaço plantado com eucaliptos gera emprego para apenas um trabalhador temporário, de acordo com cálculo da Câmara Setorial da Citricultura.



A principal cidade do Território Agreste de Alagoinhas/Litoral Norte tem a geração de emprego e renda como o principal problema social. O poder público local aposta em programas de incentivos fiscais para a atração de empresas para a região, mas alguns gargalos dificultam a expansão econômica.



Hoje o maior potencial que a cidade tem a oferecer é a qualidade da água, reconhecida como mineral de mesa. O nível de pureza do líquido atraiu grupos brasileiros e estrangeiros para lá. No mês de maio, o grupo Schincariol anunciou a ampliação da fábrica que mantém na cidade, o que deverá elevar de 4 mil para 4,8 mil o número de postos de trabalho gerados pela empresa. Existe também a previsão de chegada de uma fábrica peruana de refrigerantes, além de uma fábrica de latinhas.



A falta de qualificação dos trabalhadores é uma dificuldade para aproveitar as oportunidades geradas pelos incentivos. Principalmente aquelas que oferecem uma melhor remuneração e exigem capacitação profissional. Uma demanda antiga da população neste sentido é a instalação de instituições de ensino que ofereçam formação técnica aos jovens.



Cortada pela Ferrovia Centro-Atlântica, pela BR-101 e pela BR-110, tem ainda ligações com a BR-116, através de rodovias estaduais. “A cidade tem potencial para ser um apoio logístico”, aponta o prefeito Paulo César. Mas uma dificuldade neste sentido está nas más condições das vias vicinais da cidade, o que chega a dificultar o transporte da produção agrícola.



Os municípios que compõem o território são 22, mas a estimativa é que a cidade funcione como polo de diversos serviços para mais de 30 cidades próximas.

