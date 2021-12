Eu já subi até em palanque triplo, diz Lula

Regina Bochicchio, do A TARDE







Pela primeira vez na Bahia após início da campanha oficial, o presidente Lula (PT) esquivou-se de falar sobre disputa eleitoral e de como administrará o palanque duplo no Estado. Em entrevista coletiva, após cerimônia na qual recebeu a primeira medalha Grã-Cruz da Ordem 2 de Julho, no Palácio Rio Branco, na noite de quinta-feira, 22, Lula também afirmou tratar-se de “irresponsabilidade” da oposição supor relação do PT com as Farc – Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia –, como tem acusado o presidenciável José Serra (PSDB).







“Eu já subi até em palanque triplo”, disse o presidente, sem estender-se no assunto, deixando implícita a possibilidade de também subir no palanque de Geddel Vieira Lima (PMDB), adversário do petista e amigo pessoal Jaques Wagner, que concorre à reeleição. No final de junho, durante Convenção do PT na Bahia, a candidata à Presidência da República Dilma Rousseff (PT) já havia antecipado que a torcida de Lula era para Wagner, quando revelou que o presidente havia mandado recado ao “galego” para que se reelegesse governador.







Embora o evento da entrega da medalha tenha sido institucional, a chapa majoritária de Wagner – Otto Alencar (PP), Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB) – estava presente, ao passo que, convidados, Geddel e César Borges (PR), candidato à reeleição ao Senado na chapa peemedebista, preferiram não comparecer ao evento, ainda que PMDB e PR estejam na coligação nacional do PT. O prefeito João Henrique Carneiro (PMDB), porém, e seu pai, senador João Durval Carneiro (PDT), apareceram.





Farc -“No Brasil, as pessoas antes de falar as bobagens que falam, se pensassem, não falavam. Normalmente quando chega o período eleitoral as pessoas começam a tentar colocar pelo... É uma irresponsabilidade tratar o PT com qualquer ligação com as Farc”, disse Lula sobre acusação de Serra. O tucano, aliás, chegou ainda ontem a desafiar o PT a provar que não tem vínculo com as Farc, durante entrevista a uma rádio em Porto Alegre.



Multas - Questionado sobre as constantes multas que têm recebido da Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral inadequada, Lula disse que “os adversários também” têm sido alvo da Justiça e que houve mudança na interpretação do próprio Judiciário. “É bom lembrar que já ganhamos (causas) mais do que perdemos. O fato de alguém ser multado não significa que esse alguém está errado. A decisão pode ser revogada”, afirmou o presidente, minimizando o poder da Justiça Eleitoral, que já o condenou por sete vezes por conduta inapropriada.



Lula participa na manhã desta sexta-feira do II Congresso Nacional da Agricultura Familiar, no município de Feira de Santana e, depois, entrega 440 imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida. O presidente embarca para Pernambuco às 17h.

