Eterno candidato pede voto com humor em corpo a corpo na rua

Pinta de galã, bonachão a ponto de dizer sempre uma gracinha a quem pede o voto, o vice-presidente do PTC-BA e candidato a vereador Ricardo Grey tem passado os últimos dias na região entre o Shopping da Bahia e a Avenida Tancredo Neves tentando distribuir todos os 500 mil santinhos de propaganda de sua candidatura.

"Já passei uns 300 mil", diz, enquanto, fazia corpo-a-corpo numa das passarelas da Tancredo Neves. "Vote em mim morena que vou resolver o problema de subir a passarela com bicicleta", graçeja para uma moça que empurra a bicicleta em cima da passarela.

Consegue ao menos o sorriso e que ela leve o santinho. Um sujeito que passava e viu o cena, entrou na brincadeira: "só se botar uma esteira rolante na rampa da passarela", diz provocando risos. "Não posso prometer isso..."

Grey admite que, em função da classe política estar desgastada, muita gente recusa o santinho, mas garante que se ouvir xingamento vai reagir. "Como tenho cabeça branca, as pessoas me respeitam. Mas as mulheres são mais receptivas".

Bancário aposentado, o candidato tem saído de casa por volta das 8 horas para fazer campanha que consiste nessa fase, basicamente, no corpo-a-corpo para entregar todos os 200 mil santinhos que ainda estão no escritório do partido.

Na Tancredo Neves tem que enfrentar uma grande concorrência. Nesta quarta, 28, havia pelo menos uns dez cabos eleitorais na região tentando passar os santinhos dos seus candidatos. "Não tenho cabo eleitoral, eu mesmo distribuo. A campanha é pobre. Tenho meia duzia de amigos que me ajuda", alega, ressalvando que os partidos pequenos já estão acostumados com a escassez.

Os parcos recursos que a direção nacional enviou para ele são usados para pagar o motorista nos deslocamentos pela cidade. Os santinhos recebeu de graça da campanha majoritária de prefeito. O PTC apóia ACM Neto.

Ricardo Grey é um daqueles candidatos frequentes. Bate o ponto em toda eleição, como o colega de partido Rivailton Pinto que esse ano decidiu não disputar, passando o "bastão" para o filho.

Grey enfrentou as urnas pela primeiro vez em 1996 para vereador. Teve pouco menos de dois mil votos, ficou na terceira suplência. Chegou a ser candidato a governador na eleição que Anthony Garotinho disputou a presidência da República em 2002.

No pleito de 2014, foi suplente de Geddel Vieira Lima, na eleição de senador. "Se ele tivesse sido eleito, hoje eu era senador", sonha, já que o peemedebista virou ministro de Estado.

Na eleição atual, sabe que a disputa é difícil mais ainda pelas novas regras eleitorais que beneficiaram os vereadores já com mandato. Mas não desiste da política. Se perder continuará dirigindo o PTC e certamente disputará a próxima eleição. No romance "O Retrato de Dorian Gray", de Oscar Wilde, o personagem vendeu a alma para permanecer sempre jovem. Na política baiana, Ricardo Grey não vendeu a alma, mas diz que só sai da política quando tiver que ir para o cemitério.

