Estudantes baianos participam de votação simulada com a presença de Fux

Os estudantes de quatro colégios da rede estadual participaram na manhã desta terça-feira, 31, da abertura do projeto "Políticos do Futuro", no Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia). O objetivo é despertar o interesse deles pelo processo eleitoral e entender a importância da democracia.

A ação foi realizada nos colégios estaduais Castro Alves, Fernando Macedo Costa e Ypiranga e na Escola Estadual Severino Vieira. O projeto faz parte do Programa Justiça Eleitoral Itinerante do Tribunal Superior Eleitoral e é realizado em cada estado brasileiro.

Além da abertura, os dicentes também participaram de uma eleição simulada, utilizando urnas eletrônicas para eleger o governador, prefeito, deputado estadual e vereador. Os candidatos são os próprios matriculados nas quatro instituições de ensino e os que forem eleitos poderão ter a oportunidade de conhecer e acompanhar o trabalho dos representantes dos cargos eletivos para qual se candidataram.

O projeto "Políticos do Futuro" é apoiado na Bahia pelo Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Prefeitura de Salvador e Câmara Municipal. Estiveram presentes o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, o governador Rui Costa, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador José Rotondano, o secretário estadual da Educação Walter Pinheiro, dentre outras autoridades.

adblock ativo