Estreante, Haddad vira alvo dos rivais em debate presidencial; assista

Com a ausência de Jair Bolsonaro (PSL), internado após ser esfaqueado em Minas Gerais, o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, foi o alvo principal dos adversários durante o debate presidencial realizado na noite desta quinta-feira, 20, pela TV Aparecida, na cidade do interior paulista.

Estreante em um encontro entre os presidenciáveis, ele foi questionado sobre denúncias de corrupção envolvendo petistas e a crise econômica originada no governo da presidente cassada Dilma Rousseff.

Haddad assumiu a candidatura presidencial do PT somente no dia 11 deste mês, em substituição a Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato e barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Conforme as mais recentes pesquisas, ele está em segundo lugar nas intenções de voto, atrás do líder Bolsonaro – o candidato do PSL.

Pedro Venceslau e Ricardo Galhardo | Estadão Conteudo

