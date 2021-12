Estradas ruins atrapalham escoamento no Velho Chico

Aguirre Peixoto, do A TARDE

O péssimo estado de conservação das estradas que margeiam o território do Velho Chico, usadas para a chegada de turistas ao município de Bom Jesus da Lapa e no escoamento da produção de frutas irrigadas da região, entrava o desenvolvimento dos municípios. A BR-349, a BA-160 e a BA-161 já foram objeto de abaixo-assinado coletado pelo Santuário de Bom Jesus da Lapa em junho de 2009, com 10 mil assinaturas, mas são esburacadas e sem asfalto em vários trechos.



A BR-349 é caminho para Brasília e outras localidades do Centro-Oeste. A BA-160 percorre o Rio São Francisco e serve para diversos municípios terem acesso às rodovias federais, que dão acesso a todo o País.







A BA-161 é passagem para a BR-242, que liga o litoral ao Centro-Oeste.







Só em Bom Jesus da Lapa, são cerca de 1.100 famílias cuja renda está ligada à produção de frutas, principalmente a banana, atividade que gera cerca de R$ 50 milhões anuais. No entanto, as estradas ruins encarecem o produto e, na opinião dos produtores, também reduzem a demanda. “Perto de Salvador existem produtores de banana. Se o preço for parecido com o nosso, ninguém vai querer buscar aqui”, lamenta o pequeno agricultor Renato Couto, 38 anos. Essa produção tem como destinoo próprio o Estado, principalmente a capital, e outras regiões do País. “Poderia estar melhor a nossa renda. Ninguém quer colocar um caminhão novinho para andar nessas estradas”, diz Renato.







A fruticultura irrigada distribui-se pelo Vale do São Francisco, aproveitando águas do rio ou de seus afluentes. Segundo a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do São Francisco), muitos produtores estão endividados, porque têm de arcar com o custo da água e aindadamão-de-obra.Os fruticultores dizem que a atual demanda não é suficiente para grandes lucros.







Existe até um aeroporto em Bom Jesus da Lapa, que poderia servir para esse escoamento, mas só suporta aviões pequenos. “O projeto inicial do aeroporto, que é de administração estadual, ocupava parte de uma área privada e impediu-se de fazer a construção nela.Aquestão entrou em negociação na Justiça e por enquanto não podemos usá-lo em larga escala”, diz a secretária de Turismo do município, Roberta Neves.







