"Estamos conversando muito", afirma Bacelar sobre possível chapa com Isidório

No último sábado, 23, ocorreu o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Bacelar (Podemos). Mas, durante o evento, a participação do também pré-candidato Pastor Sargento Isidório (Avante) roubou a cena. O entrosamento entre os dois deputados federais reforçou a tese de que ambos poderão integrar a mesma chapa na corrida pela prefeitura de Salvador em 2020.

Durante entrevista ao programa Isso É Bahia, na manhã desta terça-feira, 26, o parlamentar do Podemos reiterou a aproximação com Isidório. "Tenho conversado muito com o Pastor Sargento Isidório, discutido os problemas e as soluções da cidade. Estamos em fase de construção de candidaturas, conversando com partidos", apontou.

Bacelar, que presidente o Podemos na Bahia, diz não ter problema em apoiar ou ser apoiado pelo presidente estadual do Avante.

"Sou pré-candidato a prefeito, mas preciso do apoio do Pastor Sargento Isidório. Se preciso do apoio, tenho que estar aberto também para apoiar", ressaltou.

