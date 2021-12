Estado da Bahia vira palco para Lula, Aécio e Campos

A Bahia volta a ser palco para os dois principais adversários da presidente Dilma Rousseff (PT) na corrida pelo Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 12. Em cidades distintas, Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) disputam os holofotes da imprensa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também visita hoje São Francisco do Conde e Salvador.

O tucano visita o 2º maior colégio eleitoral baiano, Feira de Santana, duas semanas após participar do Fórum Empresarial de Comandatuba, em Una, no sul do estado. Aécio despe-se do discurso da economia da última visita e conversa com lideranças políticas regionais na cidade.

O encontro em Feira acontece no Hotel Ibis, às 14h, de acordo com o deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB-BA). "Ele está aproveitando esses momentos para circular", admitiu o correligionário baiano.

E, menos de um mês após participar do ato político que apresentou a chapa estadual liderada por Paulo Souto (DEM) em Salvador, Aécio recebe o título de Cidadão Soteropolitano, concedido por projetos dos vereadores Paulo Câmara (PSDB) e Leo Prates (DEM). A outorga acontece na Câmara de Vereadores com a presença esperada do prefeito ACM Neto (DEM).

Diálogos

Enquanto Aécio usa o título na capital baiana como pretexto para visitar Feira e Salvador, Eduardo Campos (PSB) segue com "diálogos" com diversos segmentos sociais.

No município de Vitória da Conquista, terceiro maior colégio eleitoral da Bahia, Campos participa do seminário "Dialogando com a juventude", com a participação da pré-candidata ao governo pelo partido, Lídice da Mata, e da pré-candidata ao Senado, Eliana Calmon.

O encontro, agendado para as 10h no auditório da Fainor, segue o mesmo protocolo do seminário sobre desenvolvimento do sul da Bahia, realizado em Ilhéus no último dia 02 de maio, após participar do Fórum de Comandatuba.

Nele, Campos ouviu demandas regionais e afinou o discurso para a militância do PSB e da Rede na Bahia.

Lula vem à Bahia para participar como convidado do governador Jaques Wagner de uma inauguração em São Francisco do Conde, à tarde. À noite será a maior estrela em ato de apoio à pré-campanha do candidato Rui Costa, em Salvador.

