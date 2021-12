Especialistas fazem balanço da primeira campanha on line no Brasil

Na reta final do período eleitoral, o presidenciável José Serra (PSDB) promoveu uma remodelagem total do seu site de campanha. Contratou o “Guru da Web”, o indiano Ravi Singh, adotou o slogan “É a Hora da Virada” e retirou do portal informações como notícias e biografia (recolocadas nessa última semana), apostando na mobilização dos eleitores através das chamadas redes sociais. A tentativa de Serra parece não ter dado muito certo, já que o guru voltou para a Índia com apenas um mês de consultoria. Esta, porém, foi apenas uma das muitas ações dos políticos que, “calouros” na utilização da internet, “patinaram” no domínio das ferramentas on line ao longo da campanha 2010.



Na avaliação do especialista em marketing político e professor da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), Adolpho Queiroz, ainda é cedo para mensurar de maneira precisa até que ponto a internet contribuiu para garantir a vitória dos candidatos que investiram na rede este ano. Isso, na verdade, só as urnas vão dizer no próximo domingo. “É difícil fazer esses apontamentos baseando-se apenas nas intenções de voto, até porque o sucesso de uma campanha depende também da TV, do rádio e etc. Só vai dar para fazer uma análise mais profunda depois do resultado da eleição”, pondera. Mas uma coisa é certa: segundo ele, não há mais tempo para reposicionamentos.

“A campanha presidencial já está decidida porque Lula está nela há dois anos. Tem gente que decide o voto no dia, mas é difícil que o quadro se modifique tanto. Acredito que só os candidatos a cargos proporcionais [deputados] podem conseguir algum resultado no dia 3 de outubro com uma mudança na internet, a essa altura do campeonato”, analisa.



Balanço - No primeiro ano em que o uso massivo da internet foi liberado para as campanhas eleitorais, os presidenciáveis se lançaram às redes sociais, mas os resultados são contraditórios. De acordo com levantamento do A TARDE On Line, José Serra lidera no número de seguidores no Twitter (437.741) e amigos no Orkut (1.258), porém, amarga o segundo lugar nas pesquisas. Marina Silva (PV) foi pioneira nos jogos on line e lidera no número de membros na comunidade oficial do Orkut (29.402), mas também não conseguiu converter popularidade em intenção de voto. Já Dilma Rousseff (PT), que tem quase a metade dos seguidores de Serra (226.142) e perde para os dois principais concorrentes no número de amigos no Facebook, com apenas 6.036, pode ganhar a disputa já no primeiro turno se as pesquisas eleitorais de intenção de voto se confirmarem.

Para Adolpho Queiroz, de um modo geral, os efeitos da primeira campanha on line no Brasil foram positivos, já que a comunicação virtual diminuiu a distância entre os candidatos e a sociedade de uma maneira nunca antes vista. Entretanto, ele não acredita que houve grande avanço no quesito conteúdo, apenas na forma. “Muitos candidatos compraram bancos de dados e saíram mandando e-mails sem saber com quem estavam conversando. Para os próximos anos, eles terão que ser mais seletivos”, prevê.



Dentro deste raciocínio, o especialista aponta que uma das coisas que não funcionaram foi a simples transposição de conteúdos dos formatos tradicionais para a internet, como os vídeos da propaganda eleitoral que foram parar no YouTube.

Confira o desempenho dos candidatos nas redes sociais no decorrer da campanha:

O especialista em marketing digital da Magoweb, Sílvio Tanabe, concorda. “Não adianta transpor o que se faz (e principalmente não se faz) na comunicação tradicional achando que assim vai se conquistar os jovens eleitores”, pontua.



Enquete - Outra ação que não emplacou foi a dos os tuiteiros pagos, que invadiram a rede social no afã de propagar campanhas e ganhar eleitores “no grito”. Os usuários não engoliram os perfis “fakes” e a estratégia foi por água abaixo. “A internet requer uma abordagem nova e que envolve interação, transparência, descentralização e propostas claras, o que a grande maioria dos políticos não está preparada para fazer”, acrescenta Tanabe.



De fato, em enquete do Portal A TARDE On Line, finalizada em 28 de setembro, dos 2.216 internautas que opinaram sobre a campanha eleitoral na web, 42,19% não viram muita diferença em relação à campanha nas ruas, TV ou rádio e 24,1% acharam que esta serviu, principalmente no Twitter, para as trocas de baixarias de sempre. Em quantidade menor, 19,9% opinaram que a internet ofereceu boa vitrine aos candidatos e fonte de pesquisa aos eleitores, enquanto apenas 13,81% consideraram que os candidatos ficaram mais próximos do eleitorado com as redes sociais.

adblock ativo