Especial Vota Bahia orienta o eleitor sobre escolha do candidato

Em uma contribuição decisiva para ajudar o eleitor a escolher o novo governador do estado, A TARDE publica neste domingo, 17, o Especial Vota Bahia. O caderno fornece detalhes das trajetórias política, profissional e pessoal dos candidatos ao governo baiano.

O caderno especial de oito páginas, full collor, apresenta os seis concorrentes ao governo da Bahia por ordem alfabética. São eles: Lídice da Mata (PSB); Marcos Mendes (PSOL); Paulo Souto (DEM); Renata Mallet (PSTU); Rogério Da Luz (PRTB); e Rui Costa (PT).

Cada reportagem traz uma linha do tempo, onde são destacados datas marcantes e momentos distintos da vida do postulante ao governo. São apresentadas também as ideias dos candidatos a vice nas chapas majoritárias.

Disputa ao Senado

O eleitor poderá ainda colher dados sobre os cinco concorrentes ao Senado pelo estado: Adson Gomes (PEN) empunha as bandeiras da saúde e da educação. Eliana Calmon (PSB) afirma que é "uma rebelde que fala". Geddel Vieira Lima (PMDB) avalia que o discurso afiado é sua arma contra os adversários. Hamilton Assis (PSOL) exorta sua luta pelos direitos do povo negro e Otto Alencar (PSD) se diz político por vocação.

A diretora de Redação do Grupo A TARDE, Mariana Carneiro, e o editor de Política Adilson Borges apontam a importância do Especial Vota Bahia.

"Além de trazer as principais propostas dos candidatos ao governo estadual e ao Senado, o caderno tem um diferencial importante que é mostrar o lado B dos postulantes, unindo o perfil político ao relato acerca da trajetória pessoal e das ideias de cada um, em várias áreas. O eleitor contará com um material bastante rico para ajudar na sua decisão de voto", afirma a diretora Mariana Carneiro.

"Sem dúvida, nosso papel é produzir as informações da forma mais precisa para que o cidadão, por meio do voto, possa escolher a melhor opção para sua cidade, seu estado e seu país. Estar no bom caminho é, portanto, alcançar este objetivo", diz o editor Adilson Borges.

Eleições gerais

As eleições gerais no país estão marcadas para o dia 5 de outubro e, na Bahia, mais de 10 milhões de eleitores estão aptos para votar. No país, este número cresce para quase 143 milhões de eleitores. Em caso de segundo turno, os brasileiros voltarão às urnas no dia 26 de outubro.

No pleito de outubro serão eleitos pelo voto direto o presidente da república, governadores de 27 estados e do Distrito Federal, deputados federais e estaduais e senadores.

adblock ativo