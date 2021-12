Escassez de água limita crescimento do semiárido

Donaldson Gomes, do A TARDE

Leia também:

>>Desemprego é um dos principais problemas no semiárido

>>Propostas dos candidatos para Euclides da Cunha e região

Multimídia:

>>Veja infografia com mapa da viagem de A TARDE pelo interior da BA

>>Veja fotos de Euclides da Cunha, no semiárido

Em 1940, o presidente Getúlio Vargas, em uma visita à cidade de Canudos, cinco décadas depois da guerra, prometeu uma obra que mudaria a face da região: a barragem do Rio Vaza Barris. O aguaceiro cobriu os escombros da cidade destruída e o que tinha sido reconstruído nos anos seguintes, sem no entanto ter sido capaz de redesenhar a região como havia sido prometido por Getúlio.



Atualmente, o serviço de água para o consumo humano já chega a 100% dos municípios da região, de acordo com dados da Embasa. O que falta é água para a agricultura, e isso é o que dá o limite de crescimento da atividade na região. As opções acabam sendo por atividades que não tenham grande dependência em relação à água, como a produção de mel e a criação de caprinos.



Já o esgotamento sanitário ainda não faz parte da vida da população da região. De acordo com os dados mais recentes, de 2006, os 16 mil quilômetros quadrados de área da região do Semiárido Nordeste II aindanãodispõemde nenhum metro de esgoto.



Em Canudos, Júlia Maria dos Santos, 74 anos, é conhecida como Duru, abreviação de durulina, apelido dado às crianças peraltas. Filha de um dos maiores memorialistas da Guerra de Canudos, João de Regis,e testemunha ocular da construção da barragem, ela não viu muitas mudanças, passados 60 anos da obra.



“Meu pai contava que a feira acontecia debaixo de um pé de Juazeiro”, lembra. A cidade destruída não tinha nada.



Os avós de Duru viveram o período da guerra. “Minha vó ficava em casa, meu avô era carpinteiro e ajudou a construir muitas casas”, diz.



Os dois eram seguidores de Antônio Conselheiro, “um homem penitente”. Uma tia morreu a caminho de Salvador, de varíola. Três tios foram “guerreiros valentes”, empenhados na luta pela terra pedregosa de Canudos. Os dois paternos, homens de guerra, que “quebravam peças de artilharia na marreta”, ela conheceu apenas por meio dos relatos do pai. Morreram lutando pela terra.



Duru e os outros habitantes da cidade labutam para viver em uma terra rica historicamente, mas economicamente quase parada. “Aqui as pessoas vivem da renda dos aposentados”, diz. Ela complementa a aposentadoria vendendo um bolo chamado manauê, de milho, água e açúcar,que acredita ter sido criado para aplacar a fome dos conselheiristas durante a guerra.

Veja mapa da viagem de A TARDE pelo interior da Bahia:

Terra seca - Hoje ainda é a chuva, ou a falta dela, o que define aquilo que vai ser produzido pela região. A busca é por culturas que possam se desenvolver mesmo com pouca água. Caso da apicultura. “O mel está começando a se desenvolver e os agricultores precisam de uma unidade de beneficiamento”, diz o secretário da administração de Euclides da Cunha, Valdemir Carneiro.



A região produz 326,8 mil quilos de mel por ano, o que representa 22% da produção baiana. De acordo com a Associação dos Apicultores de Euclides da Cunha (Assapec), faltam investimentos na cadeia do mel para ampliar a geração de renda para a população.



As obras na Casa do Mel da cidade começaram no meio do ano passado, mas já estão paradas desde o início de 2010 por problemas com a construtora responsável. A expectativa é que sejam retomadas em breve. Eles já possuem cilindros e centrífugas, mas ainda não conseguiram adquirir máquinas para armazenar sachês.



“Isso seria bastante interessante porque nos permitiria comercializar o produto para o varejo”, acredita o presidente da Assapec, Isaac Pereira de Andrade. Hoje os pequenos produtores vendem o produto em baldes para a merenda escolar da região ou para atravessadores.



“A florada aqui é boa, com certeza temos muito potencial para desenvolver”, avalia o produtor Anísio de Santana, 58 anos. Para viver da pequena propriedade, ele faz de tudo um pouco.



É parecido com o trabalho das abelhas, que se juntam em enxames de 60 mil para produzir oito quilos de mel. Além da apicultura, tem a roça do feijão, milho, a mandioca e cria animais.



Sem grandes investimentos em uma ou outra área específica, o setor produtivo trabalha com o intuito de gerar valor às atividades que já são fortes na região, como o beneficiamento do couro dos rebanhos bovino, caprino e ovino. Na pecuária, uma queixa é que a produção de corte da região é abatida em Serrinha, gerando dividendos para outra região. O abatedouro de Euclides da Cunha funcionou até o ano de 2008, quando foi interditado pelo Ministério Público por questões sanitárias. A estimativa é que do vaqueiro até a fateira (vendedora de vísceras), tenham se perdido 500 postos de trabalho diretos.

========================== Relembre as outras reportagens da série: >>Extremo Sul é um desafio para o novo governador baiano >>Falta d´água em Boquira é um problema para novo governo >>Desafio de Conquista para o novo governo é a infraestrutura >>Novo governador enfrentará carências básicas em Seabra >>Em Amargosa, falta emprego. Desafio é expandir agricultura familiar >>Na região do Velho Chico, desafio é melhorar a malha viária >>Demanda na bacia do rio Corrente é frear degradação ambiental >>Médio Rio de Contas carece de infraestrutura para o turismo >>Litoral sul cobra de novo governo soluções para efeitos da crise do cacau >>Transporte marítimo é o gargalo para o novo governo no baixo sul >>Desafio do sertão é agregar valor à mineração >>Itapetinga luta para diversificar economia >>Oeste quer projetos para reduzir isolamento >>Itaberaba carece de projetos para gerar emprego e renda >>Jacobina aposta no leite para fugir do desemprego



adblock ativo