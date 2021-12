Equipe qualificada é fórmula de Aécio para melhorar economia

Sem apresentar propostas concretas, Aécio Neves (PSDB) disse nesta terça-feira, 23, que é o único candidato capaz de melhorar a situação financeira do país. O candidato falou que o cenário econômico atual é "extremamente complicado" e sugeriu que a presidente Dilma Rousseff (PT) faz governo de "improviso, de choque e com planos mirabolantes", o que "afungentou os investimentos".

Questionado como resolveria esses problemas, o tucano desconversou e ressaltou que tem uma equipe qualificada e já testada, que será chefiada pelo economista Armínio Fraga, que presidiu o Banco Central no governo de Fernando Henrique Cardoso. Aécio já tinha anunciado que, caso eleito, vai empossar Fraga como ministro da Fazenda. Apesar disso, ele não disse que medidas serão tomadas para controlar a inflação e melhorar o crescimento do país.

"Fiz algo ousado, sinalizei quem será o ministro para apontar na direção de uma política fiscal absolutamento transparente. O atual governo perdeu todas as possibilidades de retomar o crescimento. Vou sinalizar para parcerias com o setor privado, reorganizar as agências reguladoras e sinalizar para política fiscal que favoreça a redução da taxa de juros", informou o candidato, durante entrevista ao Bom Dia Brasil, da Rede Globo.

Indagado sobre o porquê não ter divulgado seu programa de governo faltando 12 dias para as eleições, Aécio disse que foi o candidato que apresentou as "diretrizes mais detalhadas" ao se registrar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele também afirmou que tem apresentado suas propostas e que deve divulgar em breve o programa completo.

"Não há um tema sequer que nós não tenhamos discutido claramente. As diretrizes foram detalhadas. A densidade do nosso programa é clara. Será entregue no tempo correto", defendeu o tucano.

