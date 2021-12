Entrevista: "FHC foi quem dividiu o Brasil", diz Otto

O senador eleito Otto Alencar (PSD) acusa os tucanos de dividir o país, especificamente o ex-presidente FHC, que teria desqualificado os eleitores de Dilma Rousseff (PT). Ele diz que, no Senado, lutará pela reforma política e pelo fim do fator previdenciário. E disse que processará o conselheiro do TCE Pedro Lino, por declarações no caso da compra dos ferries junto à Grécia.

Quando foi eleito, o senhor falou que não iria para o Congresso apenas para dizer “amém”. Qual caminho o senhor vai trilhar?

Neste caso, foi uma coisa pontual, referente ao fator previdenciário. A presidente Dilma (Rousseff, PT) está com um novo cálculo para ser analisado e me perguntaram se eu seria a favor, se ela for contra. Aí eu disse que seria a favor da revisão do fator previdenciário, com um novo cálculo, pois o atual diminui o salário do trabalhador. Portanto é uma coisa pontual. Eu vou ao Senado formar, espero, com a vitória dela, na base de apoio da presidente Dilma.

O senhor fala da necessidade da reforma política, mas este assunto é debatido há anos. Por que não caminha?

Chegou a hora de resolver, pois os exemplos estão aí. Eu defendo o fim da reeleição para cargos executivos, o voto facultativo, o voto distrital misto. Quanto ao financiamento público de campanha, que é uma questão polêmica, acho que deve ser feito um referendo, para ver se o povo quer que as eleições sejam financiadas com dinheiro público ou fazer uma regra geral, para todos os candidatos, que determine que os financiamentos só podem ser feitos por pessoa física. Além disso, o fim da reeleição eu vou defender com ênfase. Até porque ela já começou, em 1997, aprovando a emenda constitucional, com um dos maiores escândalos do Brasil, quando deputados foram comprados. O símbolo desta PEC foi o deputado Ronivon Santiago, que confessou ter recebido R$ 200 mil. Também defendo eleições gerais, de presidente a vereador, com mandatos de cinco anos.

Mas este cenário demonstra que há uma proeminência do Poder Executivo sobre o Legislativo. Isto pode ser alterado com a reforma política?

Acho que pode, sim. Como está é que não pode ficar. A eleição de dois em dois anos dificulta até a gestão. O Rui (Costa, governador eleito pelo PT) assume agora em 2015, mas em 2016 tem a eleição dos prefeitos. Então não há como, de alguma forma, essa eleição não dificultar a gestão. Depois tem a reeleição dele em 2018, ou seja, em quatro anos há dois anos de eleição. Eu acho que deve acabar com a reeleição. Pelo que sei, lá no Congresso, esta será uma tese bem acatada. O (senador Walter) Pinheiro defende isso, vários deputados defendem isso. Porque saturou. O próprio Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, mas eu não vou neste nível, diz que a reeleição é a mãe de todas as corrupções.

E no ponto específico do equilíbrio e harmonia dos poderes? Esta relação, no geral, pode ser melhorada?

Depende muito da composição do colegiado. Tem prefeituras em que o prefeito tem minoria, há governadores que têm minoria. Eu já fui deputado com um governador que teve minoria. Nilo Coelho teve minoria na Assembleia. Depende do colegiado que é escolhido pelo povo, que é um retrato da população. No meu caso, vou com esta convicção: lutar por reformas, pelo fim do fator previdenciário, lutar pela reforma do código penal para aumentar a pena pela reincidência em um crime, reforma tributária. O Brasil é o único país do mundo em que a distribuição do ICMS está na Constituição Federal, o que é um absurdo. O imposto arrecadado na Bahia, que deveria ser distribuído por determinação da Assembleia, é pelo constituinte de 1988. Isto é uma aberração, pois quem sabe do perfil do estado são os deputados.

Isto teria levado a distribuir estes recursos segundo uma abstração?

Exato. A Constituição de 88 limitou os estados em tudo. Ela é um avanço em termos de direitos humanos e democracia, estabelecendo a função do Ministério Público, que é sensacional. Mas em outros capítulos, não. Está escrito lá que o ICMS será distribuído 75% pelo Índice da Valor Agregado (IVA), pela produção industrial do município, e 25% para distribuir por índice de compensação. Onde está centralizada a riqueza na Bahia? Na região metropolitana (de Salvador). Um só município (São Francisco do Conde) recebe mais ICMS que 192 tomados juntos. Tem que encontrar uma fórmula para equilibrar isso. Daí veem-se os municípios do semiárido em situação de penúria, com recursos que não são suficientes. Na área criminal, por exemplo, ocorre um crime que consterna a sociedade, principalmente quando envolve uma personalidade, aí faz-se uma lei, como ocorreu com a Maria da Penha, que endurece a pena para quem espanca mulher. Dali sai uma pena, mas esta pena é reduzida na lei de execução penal, no Código Penal. Aí o cara entra um dia (na cadeia) e sai no outro, pois há a progressão de regime. Um estuprador, ele é um psicopata do sexo, que estupra e mata. Se soltar, vai estuprar e matar de novo. Nestes casos, o código penal tem que ser inflexível.

Há também propostas de redução de maioridade penal. Como o senhor vê isso? O presidenciável Aécio Neves defende algo neste sentido.

Ele pensa como eu penso. Um por cento de todos os casos que envolvem menores infratores são crimes hediondos. Neste caso, o autor não deve ter o benefício da lei. Não estou falando de baixar a maioridade penal para 17, 16, 15 ou 14 anos, não é isso. Em qualquer idade, um crime hediondo tem que ser tratado de forma diferente. Não dá para punir da mesma forma quem rouba para comer e quem mata por prazer. Há casos assim, e é preciso diferenciar.

Vimos nas reuniões dos partidos que apoiam Dilma aqui na Bahia que uma das dificuldades para conseguir mais votos seriam as abstenções, devido à dificuldade que muitos eleitores teriam para ir votar. Mas o TRE já definiu que devem ser mantidas as mesmas condições do primeiro turno, ou seja, não será possível utilizar ônibus para transportar os eleitores.

Vamos seguir a regra que o TRE determinou. Eu sou legalista e estou dentro da lei. Mas acho que, em um regime democrático, não é correto. Um amigo tem um carro; ele não pode pegar um outro para levar para votar. Então este vai deixar de exercer o direito ao voto porque não tem como se deslocar. Isso a lei não permite. Eu, por exemplo, que voto no interior, tenho o maior cuidado. Quando fui votar, fui dirigindo meu carro e não dei carona a ninguém. O cara parava, pedia carona, eu não dava. Pois se eu chegasse com duas ou três pessoas no carro poderiam dizer que estava dando carona a eleitor. É uma legislação que não é condizente com o regime democrático.

O governador eleito Rui Costa (PT), em entrevista ao A TARDE, disse que uma eleição de Aécio Neves seria ruim para a Bahia. O senhor acredita que, em um clima que vivemos hoje no Brasil, seria possível este tipo de retaliação?

Eu concordo com Rui. Se for avaliar o tratamento que, em oito anos, Fernando Henrique deu à Bahia, a diferença é enorme. Lula e Dilma olharam o estado como um todo. Pode olhar para Salvador e ver o resultado das parcerias na Via Expressa, nos viadutos na avenida Paralela, do Complexo Dois de Julho, a Pinto de Aguiar, o metrô, o Água para Todos e o Luz para Todos. Tudo foi parceria com o governo federal. O Fernando Henrique não tem marca de obra aqui. Os tucanos têm olhos muito voltados para São Paulo, para a Avenida Paulista; tucano olha para a Avenida Paulista. Olha para o Nordeste e vê o que o Fernando Henrique fez: nada. Eu acho que um governo petista aqui, com um governo petista em Brasília, a vantagem é grande. Rui está certo.

Nestas eleições se coloca um clima de divisão entre Sul e Sudeste e o Nordeste. O senhor acha isso salutar?

Foi o Fernando Henrique que fez isso. Tem que perguntar para ele, pois foi ele quem disse que os eleitores da Dilma são desinformados. Eu sou eleitor dela e não sou desinformado. Sou altamente informado. Certa feita, ele disse que o Nordeste só servia para o turismo e para a agricultura. Ele disse isso. Tenho inclusive matérias dele dizendo isso. O Nordeste não serviria para ter refinaria e indústria automobilística? Como é que não pode ter indústria? Esta foi uma declaração muito infeliz dele. O Aécio, sem querer desqualificá-lo, foi derrotado dentro do estado dele e não fez sucessor. Isso é um sinal de que não foi bom gestor e que há muita maquiagem no que ele fez lá em Minas. Interessante que ele perdeu para o governo, mas o senador dele foi eleito, o (Antonio) Anastasia. O povo disse sim a Anastasia e não a Aécio. Anastasia foi a muleta do Aécio.

Um professor da Faculdade de Comunicação de Ufba, Fernando Conceição, está em Portugal e fez uma matéria, publicada em blog pessoal, mostrando que a sede da empresa Happyfrontier, que intermediou a compra dos dois ferries junto à Grécia, funciona em um prédio onde também há um salão de beleza. Como o senhor viu esta nova denúncia?

Eu vi que ele está muito desinformado em fazer uma matéria daquela natureza. Incluído no preço dos ferries está o transporte da Grécia até a Bahia, atravessando o Mar Egeu e o Mediterrâneo, o Oceano Atlântico. Está incluído o seguro que a empresa pagou, quatro meses de treinamento de nosso pessoal na Bahia e dois anos de reposição de peças. Segundo: eu autorizei homologar a licitação depois de parecer da doutora Rita Tourinho (promotora do Ministério Público). Entre a análise de alguém que apontou algum erro e a análise de Ministério Público, fico com o Ministério Público. Mas o que me chama a atenção nesta questão dos ferries é que um conselheiro, o Pedro Lino, contra a lei, dá uma entrevista perto da eleição, dizendo que há indícios de irregularidade. Ele não poderia se manifestar, de acordo com a lei. Não tinha passado pelo pleno, não tinha sido analisado pelo pleno, não havia mandado nada ainda para o Ministério Público, então diz que há indício de irregularidade. Inclusive dando declaração em televisão. Por isso autorizei meu advogado a questionar isso na justiça. Vou entrar com representações na Corregedoria do TCE e na Procuradoria Geral da República.

O senhor acha que ele estava seguindo algum interesse?

Não quero acusar, não sou de acusar ninguém.

Porque o Pedro Lino, desde a época de governos carlistas, sempre contrariou interesses de quem governava.

Não quero dizer que ele está a serviço. Só estou dizendo que ele extrapolou a lei, o limite dele. Eu acionei meu advogado para que entrasse com esta representação. Tanto é que, assim que saiu a matéria, eu fui ao TCE e pedi ao presidente, Dr. Inaldo (da Paixão), uma certidão para que ele atestasse se havia sido feita alguma queixa ao Ministério Público, e não tinha sido feita. Eu não estou acusando ele (de servir ao interesse de alguém), mas dizendo que ele extrapolou a lei.

Como está sua atividade como vice-governador até o final do mandato?

Estou aqui como vice-governador e estou trabalhando pela campanha da Dilma. Vou trabalhar até o dia 26, até fechar as urnas. Sou militante. Eu era secretário da Infraestrutura, e o governador nomeou o doutor Marcus (Benício Foltz Cavalcanti). Depois disso, eu nunca mais voltei lá e não pretendo voltar. E o vice-governador só tem função quando o governador viaja. Tanto que até a descrição de vice-governador é um pouco dura que, não ao pé da letra, diz assim: “Figura decorativa que só existe na vacância do cargo”. Então estou como vice-governador e não tenho função. Tinha como secretário. Quando saí de lá, nunca mais retornei.

